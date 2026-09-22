Mladoletnik streljal pred šolo, ranjenih 11 dijakov

Incident se je zgodil okoli 8. ure na poklicni in tehnični srednji šoli v okrožju Turgutlu v provinci Manisa blizu obmorskega letoviškega mesta Izmir.
"Enajst dijakov je bilo ranjenih, dva med njimi huje ... Mladoletnika, ki je izvedel napad, so hitro prijeli in pridržali," je na omrežju X sporočil minister Akin Gürlek. Dodal je, da so v okviru preiskave pridržali tudi njegova starša in dedka.
Lokalni mediji so objavili posnetke nadzornih kamer, na katerih je videti domnevnega napadalca, ki naj bi bil dijak šole. Na enem od posnetkov je videti običajno oblečenega mladeniča, ki s puško v roki mirno hodi po praznih ulicah. Na drugem posnetku z orožjem v roki teče.
Gürlek je dejal, da so uvedli preiskavo. "Preiskujejo, kako je orožje prišlo v roke mladoletnika, pogoje, pod katerimi je bilo shranjeno in nadzorovano, ter obtožbe o ustrahovanju pred incidentom," je sporočil na omrežju X. Na šoli so danes odpovedali pouk.
Že tretji napad letos
Strelski napadi na šolah so v Turčiji redki, vendar je bil današnji že tretji letos. Aprila sta se v različnih krajih na šolah dva zaporedna dneva zgodila dva strelska napada.
Aprila je najprej najstnik na svoji nekdanji srednji šoli v streljanju ranil 16 ljudi, preden si je sodil sam. Dan pozneje je 14-letnik streljal na šoli v južni provinci Kahramanmaras in ubil učitelja ter devet učencev, starih 10 in 11 let. Umrl je na kraju napada. Preiskovalci so ugotovili, da je bilo orožje očetovo. Staršema zdaj sodijo.
Po napadih je turški predsednik Recep Tayyip Erdogan odstavil namestnika ministra za izobraževanje in napovedal strožji nadzor nad lastniki orožja ter obljubil zaostritev varnostnih ukrepov na šolah. Letošnje šolsko leto se je tako prejšnji teden začelo ob okrepljenih varnostnih ukrepih.
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