Mladoletnik streljal pred šolo, ranjenih 11 dijakov

Incident se je zgodil okoli 8. ure na poklicni in tehnični srednji šoli v okrožju Turgutlu v provinci Manisa blizu obmorskega letoviškega mesta Izmir.

"Enajst dijakov je bilo ranjenih, dva med njimi huje ... Mladoletnika, ki je izvedel napad, so hitro prijeli in pridržali," je na omrežju X sporočil minister Akin Gürlek. Dodal je, da so v okviru preiskave pridržali tudi njegova starša in dedka.

Lokalni mediji so objavili posnetke nadzornih kamer, na katerih je videti domnevnega napadalca, ki naj bi bil dijak šole. Na enem od posnetkov je videti običajno oblečenega mladeniča, ki s puško v roki mirno hodi po praznih ulicah. Na drugem posnetku z orožjem v roki teče.

Gürlek je dejal, da so uvedli preiskavo. "Preiskujejo, kako je orožje prišlo v roke mladoletnika, pogoje, pod katerimi je bilo shranjeno in nadzorovano, ter obtožbe o ustrahovanju pred incidentom," je sporočil na omrežju X. Na šoli so danes odpovedali pouk.