Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Mladoletnik streljal pred šolo, ranjenih 11 dijakov

Izmir, 22. 09. 2026 13.19 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
STA M.S.
Turška šola

V Turčiji so prijeli mladoletnika, ki je pred srednjo šolo na zahodu države v streljanju ranil 11 dijakov, med njimi dva huje, je sporočil pravosodni minister Akin Gürlek. Motiv napada še ni znan, oblasti so začele preiskavo.

Incident se je zgodil okoli 8. ure na poklicni in tehnični srednji šoli v okrožju Turgutlu v provinci Manisa blizu obmorskega letoviškega mesta Izmir.

"Enajst dijakov je bilo ranjenih, dva med njimi huje ... Mladoletnika, ki je izvedel napad, so hitro prijeli in pridržali," je na omrežju X sporočil minister Akin Gürlek. Dodal je, da so v okviru preiskave pridržali tudi njegova starša in dedka.

Lokalni mediji so objavili posnetke nadzornih kamer, na katerih je videti domnevnega napadalca, ki naj bi bil dijak šole. Na enem od posnetkov je videti običajno oblečenega mladeniča, ki s puško v roki mirno hodi po praznih ulicah. Na drugem posnetku z orožjem v roki teče.

Gürlek je dejal, da so uvedli preiskavo. "Preiskujejo, kako je orožje prišlo v roke mladoletnika, pogoje, pod katerimi je bilo shranjeno in nadzorovano, ter obtožbe o ustrahovanju pred incidentom," je sporočil na omrežju X. Na šoli so danes odpovedali pouk.

Že tretji napad letos

Strelski napadi na šolah so v Turčiji redki, vendar je bil današnji že tretji letos. Aprila sta se v različnih krajih na šolah dva zaporedna dneva zgodila dva strelska napada.

Aprila je najprej najstnik na svoji nekdanji srednji šoli v streljanju ranil 16 ljudi, preden si je sodil sam. Dan pozneje je 14-letnik streljal na šoli v južni provinci Kahramanmaras in ubil učitelja ter devet učencev, starih 10 in 11 let. Umrl je na kraju napada. Preiskovalci so ugotovili, da je bilo orožje očetovo. Staršema zdaj sodijo.

Po napadih je turški predsednik Recep Tayyip Erdogan odstavil namestnika ministra za izobraževanje in napovedal strožji nadzor nad lastniki orožja ter obljubil zaostritev varnostnih ukrepov na šolah. Letošnje šolsko leto se je tako prejšnji teden začelo ob okrepljenih varnostnih ukrepih.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
turčija streljanje

Mladoporočenca, ki sta s hrvaškimi navijači postala viralna, prihajata na Hrvaško

Prihaja El Nino, razglasili so izredne razmere

24ur.com 13-letnik izvedel strelski napad, umrlo devet ljudi
24ur.com 14-letni strelec je z napadom grozil že lani
24ur.com 19-letni nekdanji dijak ustrelil dve osebi, sedem ljudi ranil
24ur.com 'Še potem ko je bila ustreljena, je mislila le na varnost otrok'
24ur.com Storilka iz Nashvilla bila nekdanja učenka šole, streljala naj bi iz zamere
24ur.com V strelskem napadu na šoli v Nemčiji umrl 15-letnik
24ur.com V strelskem napadu na srednji šoli v ameriški Georgii štiri žrtve
Priporoča
  • HY 2026 JESEN HEAD za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN BAYON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN I20 za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN KONA za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN TUCSON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN LOGO HY za vrtiljak
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
IKOSS
22. 09. 2026 13.55
Desetletja so bila ognjena strelna sredstva prisotna med populacijo. In vendar so bili takšni incidenti izjemno redki. Prav tako v zadnjem času lastniki ognjenih strelnih sredstev zagotovo niso začeli shranjevati drugače, kot nekdaj. In vendar je število tovrstnih incidentov v zadnjem času v porastu. Namesto, da bi se začeli ukvarjati s ključnim vprašanjem in to je, kaj se dogaja v glavah mladih, da se odločajo ogrožati soljudi? Kakšne so njihove temeljne osebne vrednote, da ne le nimajo zadržkov do uporabe najhujših oblik nasilja do soljudi, se do tega čutijo celo upravičene? Namesto tega se ponovno nekateri osredotočajo na nekatera sredstva in dostop do teh. To ne in ne more rešiti problema prisotnosti nasilja v določenem družbenem okolju, to je namreč ključen družbeni problem, način izvedbe je docela drugotnega pomena, napačno zastavljena izhodišča razprave dejansko onemogočajo, da bi bila ta dejansko tvorna in morebitno privedla do določenih pozitivnih premikov.
Odgovori
+4
4 0
bibaleze
Portal
Igralka povsem očarana nad vnukom: "Če bi lahko, bi ga imela doma"
Prehlad za prehladom: ali otrok res nima dovolj odpornosti?
Prehlad za prehladom: ali otrok res nima dovolj odpornosti?
Sta zvezdnika v resnici brata?
Sta zvezdnika v resnici brata?
Ni osvojila emmyja, je pa pritegnila vse poglede
Ni osvojila emmyja, je pa pritegnila vse poglede
zadovoljna
Portal
Spomnite se plavolaske z najdaljšimi nogami na svetu? Tako je videti danes
Poročna obleka znane Slovenke jemlje dih
Poročna obleka znane Slovenke jemlje dih
32-letnica je postala neprepoznavna
32-letnica je postala neprepoznavna
Nova fitnes obsesija? Vse več ljudi se na sprehod odpravi s tem telovnikom
Nova fitnes obsesija? Vse več ljudi se na sprehod odpravi s tem telovnikom
vizita
Portal
Po 60. letu mišice ne izginejo čez noč, ta vsakodnevna navada jih lahko pomaga ohraniti
Bi lahko krvni testi napovedali težave s spominom?
Bi lahko krvni testi napovedali težave s spominom?
Zdravnik opozarja na navado, ki lahko uničuje zobe bolj kot sladkarije
Zdravnik opozarja na navado, ki lahko uničuje zobe bolj kot sladkarije
Se vsako jesen zbujate z zamašenim nosom? Krivec je lahko v vaši spalnici
Se vsako jesen zbujate z zamašenim nosom? Krivec je lahko v vaši spalnici
cekin
Portal
Odlašate s prenovo ali večjim nakupom? To vas lahko stane več, kot mislite
Prejema 2.232 evrov pokojnine, a pravi, da si dopusta ne more več privoščiti
Prejema 2.232 evrov pokojnine, a pravi, da si dopusta ne more več privoščiti
Uspešna kirurginja pustila varno službo in izbrala življenje na morju: danes pravi, da je srečnejša kot kadarkoli
Uspešna kirurginja pustila varno službo in izbrala življenje na morju: danes pravi, da je srečnejša kot kadarkoli
Premalo revmatologov: število specialistov pada, bolniki čakajo
Premalo revmatologov: število specialistov pada, bolniki čakajo
moskisvet
Portal
Se spomnite Nadie iz Ameriške pite? Danes je stara 53 let in počne nekaj, česar ne bi pričakovali
Ta preprost trik na stranišču lahko olajša odvajanje blata: brez napenjanja in dolgega sedenja
Ta preprost trik na stranišču lahko olajša odvajanje blata: brez napenjanja in dolgega sedenja
Zakaj na koncu nihče ne obžaluje, da je premalo delal
Zakaj na koncu nihče ne obžaluje, da je premalo delal
Diana ni ljubila Dodija? Brat razkril pravi razlog
Diana ni ljubila Dodija? Brat razkril pravi razlog
dominvrt
Portal
Večina naredi to napako pri pripravi kozarcev in šele pozimi ugotovi, da je ozimnica pokvarjena
Zaradi tega smrdljivci vdirajo v vaš dom
Zaradi tega smrdljivci vdirajo v vaš dom
Videti so kot rečne struge, a niso: slovenski raziskovalci razkrili skrivnost avstralskega krasa
Videti so kot rečne struge, a niso: slovenski raziskovalci razkrili skrivnost avstralskega krasa
Kako pospešiti zorenje kakija? S tem preprostim trikom bo hitreje dozorel
Kako pospešiti zorenje kakija? S tem preprostim trikom bo hitreje dozorel
okusno
Portal
Jed, ki jo obožujemo, pri domači pripravi pa pogosto naredimo ključno napako
V MasterChefu je ostal brez ekipe, nato pa pripravil tri jedi in zmagal
V MasterChefu je ostal brez ekipe, nato pa pripravil tri jedi in zmagal
Izvrstno kosilo iz pečice, pripravljeno v manj kot eni uri
Izvrstno kosilo iz pečice, pripravljeno v manj kot eni uri
Lačni ste, časa za kuhanje pa ni? 7 jesenskih kosil, ki jih pripravite mimogrede
Lačni ste, časa za kuhanje pa ni? 7 jesenskih kosil, ki jih pripravite mimogrede
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Sablja
Sablja
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961