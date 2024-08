Mladoletniki oropali bencinski servis, lastnik jih je poiskal, pretepel in obril

Trije mladoletniki, stari 15, 14 in 12 let, so oropali bencinski servis blizu srbske Bele Crkve. Odnesli so energijske pijače in denar. Ampak prava drama je šele sledila! Čez dva dni jih je lastnik črpalke pretepel in prisilil, da so drug drugega "kaznovali" z britjem glave. Vse skupaj je posnel z mobilnim telefonom.