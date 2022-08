Mladoletniki proti tirolski policiji: lov, streljanje, rane, aretacije

Kot so na novinarski konferenci povedali policisti, voznik kombija ni poznal območja, na katerem se je poskušal izogniti policistom. "Na območju železniškega prehoda je zavil na progo, nekaj časa vozil, nato pa ustavil." Policiste, ki so se kombiju približali peš, pa je ob prihodu povsem presenetila zasedba, ki se je nekaj časa uspešno izogibala zasedam in blokadam. V kombiju so se nahajali 13-letni Rus in 14-letna Avstrijca.

Okrog 5. ure zjutraj je vozilo, v katerem sta bili dve osebi, z visoko hitrostjo brzelo v smeri St. Johanna. O tem so bile obveščene vse policijske enote, ki so se nahajale v okolici. Ena izmed policijskih patrulj je cestno blokado poskušala postaviti v bližini Goinga, vendar je ubežniško vozilo z nezmanjšano hitrostjo nadaljevalo pot, policisti pa so se v zadnjem trenutku uspeli umakniti, poroča Kronen Zeitung .

Po navedbah policije je nato odjeknil pok, podoben strelu, na kar je policija odgovorila z uporabo strelnega orožja. 14-letnik je bil ranjen v roko in ramo. Druga dva potnika sta skočila iz kombija in pobegnila. Sledila je obsežna akcija lova na ubežnika. Policisti so ju vendarle uspeli izslediti.

Kot poroča Kronen Zeitung, so storilci 'stari' znanci policije, saj so bili že večkrat v navzkrižju z zakonom, med drugim zaradi premoženjskih kaznivih dejanj in povzročanja telesnih poškodb. 13-letnika so po zaslišanju izpustili, drugi 14-letnik pa je še vedno v policijskem pridržanju.

Skupno se je v lov na najstniško skupino podalo devet policijskih patrulj iz okrožij Kufstein in Kitzbühel, posebna policijska enota Cobra in policijski psi.

Ranjenega 14-letnega Avstrijca so prepeljali v insbruško bolnišnico, kjer so ga operirali. Kot so sporočili, njegovo življenje ni ogroženo. Kot je povedala poveljnica Katja Tersch, so preiskovalci na kombiju našteli devet strelnih lukenj. Kasnejša preiskava je razkrila, da v vozilu ni bilo orožja.