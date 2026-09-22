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Mladoporočenca, ki sta s hrvaškimi navijači postala viralna, prihajata na Hrvaško

Split, 22. 09. 2026 13.43 pred 32 minutami 2 min branja 1

Avtor:
N.Š.
Ashton in Zach Smith

Ameriška mladoporočenca Ashton in Zach Smith, katerih poročni dan se je v Philadelphii nepričakovano prepletel z navdušenjem hrvaških nogometnih navijačev, oktobra prihajata na Hrvaško. Obiskala bosta Split, Dubrovnik in Zagreb, ogledala pa si bosta tudi tekmo Hrvaške in Španije.

Ashton in Zach Smith iz Philadelphie sta se poročila 26. junija, dan pred tekmo hrvaške nogometne reprezentance proti Gani. Ko sta po poroki stopila iz mestne hiše v Philadelphii, ju je namesto običajnega poročnega fotografiranja pričakala velika povorka hrvaških navijačev, ki jo je organizirala Croatian Fans Embassy "Mi Hrvati".

Navijači so se zbirali pred tekmo, mladoporočenca pa sta se v le nekaj trenutkih znašla sredi spontanega slavja. Trenutki so postali viralni, rodila se je ena najbolj prisrčnih zgodb letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva.

Zgodba pa se s Philadelphio ne bo končala. Ashton in Zach namreč v začetku oktobra prihajata na Hrvaško. 

"Gre za zanimivo zgodbo, ki se je začela v ZDA, nismo pa želeli, da bi se tam tudi končala. Zdelo se nam je povsem naravno, da mladoporočenca povabimo na Hrvaško, jima izrečemo dobrodošlico ter jima pokažemo hrvaška mesta, otoke, obalo, gastronomijo, kulturo in način življenja. Predvsem pa želimo, da še enkrat doživita tisto, kar sta že občutila v Philadelphii: hrvaško gostoljubje, odprtost in prisrčnost," je povedal direktor Hrvaške turistične skupnosti Kristjan Staničić.

Dubrovnik
Dubrovnik
FOTO: Shutterstock

Od Splita do Dubrovnika in Zagreba

Mladoporočenca bosta potovanje začela 4. oktobra, njuna prva postaja pa bo Split. Poleg mesta, njegovih znamenitosti ter drugih destinacij in lokacij ju čaka tudi ogled tekme Hrvaške in Španije v Ligi narodov s tribun Poljuda.

Čaka ju tudi ogled otokov ter lokacij v Šibensko-kninski in Splitsko-dalmatinski županiji z ladjo.

Pot bosta nato nadaljevala na skrajnem jugu Hrvaške, kjer bosta obiskala Dubrovnik ter spoznala ponudbo regije. Njuno potovanje se bo 12. oktobra zaključilo v Zagrebu, od koder se bosta vrnila proti Philadelphii.

"Zelo se veseliva prihoda na Hrvaško in se ob tej priložnosti zahvaljujeva vsem, ki so nama omogočili to čudovito potovanje. Srečanje s hrvaškimi navijači nama bo ostalo v prav posebnem spominu, prepričana pa sva, da bodo tudi to potovanje, obisk hrvaških destinacij in srečanja s številnimi ljudmi imeli posebno mesto v najinih srcih," sta povedala Ashton in Zach.

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zach ashton poroka hrvaška

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Camel_Toe
22. 09. 2026 14.09
srečkota
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