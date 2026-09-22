Mladoporočenca, ki sta s hrvaškimi navijači postala viralna, prihajata na Hrvaško

Ashton in Zach Smith iz Philadelphie sta se poročila 26. junija, dan pred tekmo hrvaške nogometne reprezentance proti Gani. Ko sta po poroki stopila iz mestne hiše v Philadelphii, ju je namesto običajnega poročnega fotografiranja pričakala velika povorka hrvaških navijačev, ki jo je organizirala Croatian Fans Embassy "Mi Hrvati".

Navijači so se zbirali pred tekmo, mladoporočenca pa sta se v le nekaj trenutkih znašla sredi spontanega slavja. Trenutki so postali viralni, rodila se je ena najbolj prisrčnih zgodb letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva.

Zgodba pa se s Philadelphio ne bo končala. Ashton in Zach namreč v začetku oktobra prihajata na Hrvaško.

"Gre za zanimivo zgodbo, ki se je začela v ZDA, nismo pa želeli, da bi se tam tudi končala. Zdelo se nam je povsem naravno, da mladoporočenca povabimo na Hrvaško, jima izrečemo dobrodošlico ter jima pokažemo hrvaška mesta, otoke, obalo, gastronomijo, kulturo in način življenja. Predvsem pa želimo, da še enkrat doživita tisto, kar sta že občutila v Philadelphii: hrvaško gostoljubje, odprtost in prisrčnost," je povedal direktor Hrvaške turistične skupnosti Kristjan Staničić.