V Zagrebu napadli TV snemalca. Pozneje izbruhnil množični pretep med mladimi

Napada na snemalca televizije N1 se je zgodil malo pred 14. uro med snemanjem izjav na osrednjem trgu v Zagrebu. Mlajši moški je najprej žalil novinarje, nato pa fizično napadel in porinil snemalca, ki je pri tem utrpel.
Policija je kmalu zatem potrdila identiteto nasilneža, preiskava pa še poteka, navaja spletni portal hrvaške televizije N1.
Hrvaško novinarsko društvo (HND) je zvečer sporočilo, da je zgroženo nad današnjim napadom na ekipo televizije N1 v središču Zagreba. Poudarili so, da stojijo ob strani novinarskim kolegom, za napadalca pa "pričakujejo zaporno kazen".
Množični pretep skupine mladih
Kakšni dve uri po napadu na snemalca je na istem Trgu bana Jelačića izbruhnil množični pretep. V njem je sodelovalo okrog 20 zamaskiranih mlajših moških, je razvidno iz posnetkov prič, ki jih je objavil spletni portal Net.hr.
Iz posnetka sicer ni povsem jasno, ali gre za spopad med dvema skupinama ali za organiziran napad na določene posameznike. Na posnetku je videti večjo skupino zamaskiranih moških, ki so napadli mladeniča, ki je ležal na tleh, ga pretepali in brcali ter nato zbežali. Policija po navedbah prič na kraju dogodka ni posredovala, je pa bila obveščena o dogodku, vendar se na poizvedbe medijev glede incidenta za zdaj ni odzvala.
Policija po navedbah prič na kraju dogodka ni posredovala, je pa bila obveščena o dogodku. Kasneje so iz zagrebške policijske uprave sporočili, da so policisti po pretepu na več lokacijah v okolici osrednjega trga v Zagrebu pridržali več mlajših oseb, in da poteka kriminalistična preiskava.
