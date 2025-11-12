Svetli način
Tujina

V Zagrebu napadli TV snemalca. Pozneje izbruhnil množični pretep med mladimi

Zagreb, 12. 11. 2025 20.10 | Posodobljeno pred 47 minutami

Na Trgu bana Jelačića v središču Zagreba je mlajši moški napadel snemalca ekipe televizije N1, ki je na terenu snemala izjave, poročajo hrvaški mediji. Na osrednjem zagrebškem trgu je nekaj ur zatem izbruhnil tudi masoven pretep, v katerem je sodelovalo okrog 20 zamaskiranih mladeničev.

Napada na snemalca televizije N1 se je zgodil malo pred 14. uro med snemanjem izjav na osrednjem trgu v Zagrebu. Mlajši moški je najprej žalil novinarje, nato pa fizično napadel in porinil snemalca, ki je pri tem utrpel.

Policija je kmalu zatem potrdila identiteto nasilneža, preiskava pa še poteka, navaja spletni portal hrvaške televizije N1.

Hrvaško novinarsko društvo (HND) je zvečer sporočilo, da je zgroženo nad današnjim napadom na ekipo televizije N1 v središču Zagreba. Poudarili so, da stojijo ob strani novinarskim kolegom, za napadalca pa "pričakujejo zaporno kazen".

Množični pretep skupine mladih

Kakšni dve uri po napadu na snemalca je na istem Trgu bana Jelačića izbruhnil množični pretep. V njem je sodelovalo okrog 20 zamaskiranih mlajših moških, je razvidno iz posnetkov prič, ki jih je objavil spletni portal Net.hr.

Pretep v Zagrebu
Pretep v Zagrebu FOTO: Net.hr

Iz posnetka sicer ni povsem jasno, ali gre za spopad med dvema skupinama ali za organiziran napad na določene posameznike. Na posnetku je videti večjo skupino zamaskiranih moških, ki so napadli mladeniča, ki je ležal na tleh, ga pretepali in brcali ter nato zbežali. Policija po navedbah prič na kraju dogodka ni posredovala, je pa bila obveščena o dogodku, vendar se na poizvedbe medijev glede incidenta za zdaj ni odzvala.

Policija po navedbah prič na kraju dogodka ni posredovala, je pa bila obveščena o dogodku. Kasneje so iz zagrebške policijske uprave sporočili, da so policisti po pretepu na več lokacijah v okolici osrednjega trga v Zagrebu pridržali več mlajših oseb, in da poteka kriminalistična preiskava.

