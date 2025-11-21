Zaslišali osumljenca za požar v Zagrebu, ta se ne počuti krivega

Potem, ko so ognjeni zublji uničili simbol Zagreba, pristojni nadaljujejo z iskanjem krivca za požar. Danes so tako zasliševali osumljenega mladoletnika. Kot je neuradno izvedel Net.hr , se je mladoletnik zagovarjal in aktivno branil. Izjavil naj bi, da se ne čuti krivega za požar, krivdo pa da prelaga na drugo osebo. Prav tako je Net.hr izvedel, da naj bi se policiji sam predal še drugi osumljenec. Zagrebška policijska uprava je sicer sporočila, da preiskujejo več mladih, od katerih so doslej prijeli le eno osebo. Ta naj bi bil star med 18 in 21 let.

Zagrebški župan Tomislav Tomašević je danes povedal, da je nebotičnik še vedno nevaren za vstop in da zato ne morejo opraviti ogleda kraja dogodka niti katerkoli druge preiskovalne aktivnosti.

Gasilci so v torek zvečer po celodnevnem gašenju iz varnostnih razlogov zapustili stavbo. Statiki so nato v sredo opravili pregled stavbe in ocenili, da objekt ni varen, novo oceno pa je mogoče pričakovati v naslednjih dneh.

Vstop v stavbo tako ostaja prepovedan.

67 metrov visoki nebotičnik Vjesnika je bil eden od simbolov mesta in pomembno središče tiskanih medijev. V njem so med drugim delovale redakcije časopisov Vjesnik, Večernji list in Sportske novosti, pa tudi uredništva legendarnih revij, kot so Studio, Start, Danas, Kviz, Arena, Erotika, in celo znameniti stripi, med njimi Alan Ford. Stavbo je projektiral arhitekt Antun Ulrich, graditi pa so jo začeli leta 1963. Mediji in novinarji so v stolpnici začeli delovati leta 1972. Od medijev je v nebotičniku v zadnjem času deloval le radio Laganini FM, večina stavbe pa je bila v lasti države.