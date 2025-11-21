Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Zaslišali osumljenca za požar v Zagrebu, ta se ne počuti krivega

Zagreb , 21. 11. 2025 12.02 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.K.
Komentarji
17

Na Hrvaškem so zaključili zaslišanje mlajšega osumljenca, aretiranega zaradi požara v zagrebškem Vjesniku. Naj pa bi se hrvaški policiji sam predal tudi drugi osumljenec.

Potem, ko so ognjeni zublji uničili simbol Zagreba, pristojni nadaljujejo z iskanjem krivca za požar. Danes so tako zasliševali osumljenega mladoletnika. Kot je neuradno izvedel Net.hr, se je mladoletnik zagovarjal in aktivno branil. Izjavil naj bi, da se ne čuti krivega za požar, krivdo pa da prelaga na drugo osebo. Prav tako je Net.hr izvedel, da naj bi se policiji sam predal še drugi osumljenec. Zagrebška policijska uprava je sicer sporočila, da preiskujejo več mladih, od katerih so doslej prijeli le eno osebo. Ta naj bi bil star med 18 in 21 let.

Zagrebški župan Tomislav Tomašević je danes povedal, da je nebotičnik še vedno nevaren za vstop in da zato ne morejo opraviti ogleda kraja dogodka niti katerkoli druge preiskovalne aktivnosti.

Gasilci so v torek zvečer po celodnevnem gašenju iz varnostnih razlogov zapustili stavbo. Statiki so nato v sredo opravili pregled stavbe in ocenili, da objekt ni varen, novo oceno pa je mogoče pričakovati v naslednjih dneh.

Vstop v stavbo tako ostaja prepovedan.

67 metrov visoki nebotičnik Vjesnika je bil eden od simbolov mesta in pomembno središče tiskanih medijev. V njem so med drugim delovale redakcije časopisov Vjesnik, Večernji list in Sportske novosti, pa tudi uredništva legendarnih revij, kot so Studio, Start, Danas, Kviz, Arena, Erotika, in celo znameniti stripi, med njimi Alan Ford. Stavbo je projektiral arhitekt Antun Ulrich, graditi pa so jo začeli leta 1963. Mediji in novinarji so v stolpnici začeli delovati leta 1972. Od medijev je v nebotičniku v zadnjem času deloval le radio Laganini FM, večina stavbe pa je bila v lasti države.

zagreb požar
Naslednji članek

Tragični konec dubajskega letalskega mitinga, v nesreči umrl pilot

Naslednji članek

V močnem potresu v Bangladešu umrlo pet ljudi, približno sto je ranjenih

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (17)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Castrum
21. 11. 2025 13.46
Od prvih 5 člankov na naslovnici, je 5 hrvaških
ODGOVORI
0 0
abc123def456
21. 11. 2025 13.29
zadrogiranci....
ODGOVORI
0 0
galeon
21. 11. 2025 13.26
+1
Sodeloval pri požigu. Kriv.
ODGOVORI
1 0
PanAm
21. 11. 2025 13.12
+3
Požigalce so nekoč vrgli v ogenj!
ODGOVORI
3 0
a res1
21. 11. 2025 12.52
+5
Prijeli osebo pa ne vejo koliko točno je stara???
ODGOVORI
7 2
Burtonnn
21. 11. 2025 13.01
-1
In ti pričakuješ, da zaradi tvojega firbca in tukaj podobnim bodo povedali EMŠO, ime in priimek, starše, kakšno šolo ima ali nima in še kakšne druge podatke...
ODGOVORI
6 7
a res1
21. 11. 2025 13.37
+1
Lej ti kmet Burtonnn, si prebral to " Ta naj bi bil star med 18 in 21 let"
ODGOVORI
1 0
Delavec_Slo
21. 11. 2025 12.45
+3
IN KAKO VEZO IMA TO S SLOVENIJO IN SLOVENCI!
ODGOVORI
8 5
Nidani
21. 11. 2025 13.10
+3
Persen pomaga, svečko!
ODGOVORI
4 1
Klobasazulu
21. 11. 2025 12.31
+1
Erotika❤️ Ko je ta revija bila popularna sem bil star nekje 11 let...Prvo trdo kaco sem imel ravno na to legendarno revijo..Stari casi ....100000x boljsi kot danes..
ODGOVORI
7 6
Podlesničar
21. 11. 2025 12.28
+0
A niso bli pakistanci... ojojojoj.... 😫😫😫
ODGOVORI
3 3
but_the_ppl_are_retarded
21. 11. 2025 12.25
-1
Še en težek dan na uradu za resnico...
ODGOVORI
3 4
misterbin
21. 11. 2025 12.24
+12
Tudi oni ,ki je požgal 120 let star mlin v Beltincih se ne počuti krivega niti odgovornega
ODGOVORI
12 0
gongash
21. 11. 2025 12.20
+7
Nesposobni starši
ODGOVORI
8 1
but_the_ppl_are_retarded
21. 11. 2025 12.20
+1
To, da se ne počuti krivega, je več, kot dovolj velik razlog, da ga izpustijo...
ODGOVORI
3 2
misterbin
21. 11. 2025 12.26
+0
but_the_ppl_are_retarded............ Ta ki je požgal mlin je kolovratil po vaseh ter ropal in dva krat vdrl v eno gostilno .Pilicija je z ponosom javila da so dobili lopovega a sodišče ga izpustilo
ODGOVORI
1 1
but_the_ppl_are_retarded
21. 11. 2025 13.01
+1
Tudi zato je lepo živeti v Sloveniji... Logično, če spustimo velike, bomo pa še tamale; vsi glih.
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363