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Mlajšim od 16 let prepoved družbenih omrežij. Za mlajše od 18 prepoved ponoči?

London, 15. 06. 2026 14.12 pred 10 dnevi 2 min branja 6

Avtor:
STA
Družbena omrežja in otroci

Britanski premier Keir Starmer je napovedal popolno prepoved družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Po napovedih britanske vlade bo prepoved vključevala omrežja Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook in X, ne pa tudi storitev za pošiljanje sporočil, kot sta WhatsApp in Signal.

Premier Keir Starmer je v izjavi za javnost izrazil upanje, da bodo zakonodajo v zvezi s tem sprejeli še pred božičem. Prepoved bo po njegovih besedah začela veljati spomladi prihodnje leto.

Opozoril je, da družbena omrežja otroke izpostavljajo vsebinam, ki so nevarne zanje in zasnovane tako, da povzročajo odvisnost. "Popolna prepoved je prava izbira... Nisem pripravljen sklepati kompromisov glede varnosti in sreče naših otrok," je dejal.

'Še korak dlje'

Po besedah britanskega premierja bo šla vlada v Londonu še dlje in bo kot prva na svetu sprejela ukrepe glede storitev za izboljšanje izkušnje pri igranju iger in glede platform za predvajanje v živo, ki omogočajo neznancem, da stopijo v stik z otroki.

Mlada generacija
Mlada generacija
FOTO: Shutterstock

Britanska vlada je v sporočilu za javnost navedla, da bo razmislila tudi o prepovedi uporabe družbenih omrežij ponoči za mlajše od 18 let. Za to starostno skupno razmišljajo tudi o omejitvah neskončnega drsenja, spletne oblikovalske tehnike, pri kateri se nova vsebina samodejno nalaga na dno strani, ko se uporabnik pomika navzdol. Podrobnosti bodo po napovedih objavili julija.

Starmer je dejal, da so se na Otoku za prepoved družbenih omrežij za mlajše od 16 let odločili po pozitivnih izkušnjah Avstralije, ki je tovrstno prepoved kot prva na svetu uvedla decembra lani. Ukrep bo Velika Britanija sprejela po vladnem posvetovanju, v okviru katerega so britanski najstniki preizkušali prepovedi družbenih omrežij in časovne omejitve za aplikacije.

YouTube: Smo nepogrešljiv vir informacij za mlade

Tiskovni predstavnik YouTubea je v prvem odzivu na napoved vlade zapisal, da to družbeno omrežje že več kot desetletje vlaga v strokovno vodene, starostno ustrezne vsebine in zaščitne ukrepe za najstnike in bo s tem tudi nadaljevalo. "YouTube je nepogrešljiv vir informacij za mlade, vzgojitelje in starše. Splošne prepovedi otroke odvračajo od takšnih skrbno izbranih, nadzorovanih in koristnih vsebin ter jih usmerjajo k anonimnim, manj varnim storitvam," je zapisal po poročanju britanskega BBC.

Preberi še V Grčiji prepoved družbenih omrežij za mlajše od 15 let

V zadnjem času je ukrepanje na nacionalni ravni v zvezi z uporabo družbenih omrežij za otroke naznanilo tudi več evropskih držav, med njimi Avstrija, Francija, Španija in Italija, pri čemer se ukrepi razlikujejo.

Slovenska vlada je v začetku februarja potrdila izhodišča za pripravo zakonske omejitve uporabe družbenih omrežij za mlajše od 15 let. Evropska komisija priporočila stroke glede starostne omejitve za uporabo družbenih omrežjih v EU pričakuje do poletja.

družbena omrežja prepoved velika britanija mladi
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KOMENTARJI6

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lepdanvsakdan
16. 06. 2026 09.31
podpiram...v Sloveniji pa sami določite kaj daste otroku
Odgovori
+4
4 0
zhadum
15. 06. 2026 16.34
Ce hoce drzava pomagat ukinit vse. Blokada interneta.
Odgovori
+3
3 0
hapiness
15. 06. 2026 14.57
tudi v Sloveniji. kdaj ?
Odgovori
+5
5 0
IQ200
15. 06. 2026 14.51
Bodimo iskreni. Uslugo človeštvu bi naredili, da se prepove vsa "družabna" omrežja, ker je to zgubljanje časa. Več kot sporočilo ne rabiš. Oziroma video klic, če že oziroma še boljše v živo. Vsa druga objavljanja svojih življenj, fotografij, dajanje všečkov in neskončno zgubljanje časa na kratkih posnetkih je, kdor je pošten da si prizna, v 95% primerih popolna izguba dragocenega časa v življenju. So samo še telefoni v roki. Ljudje so zasvojeni s tem in imajo že vrat deformiran in se zaletavajo s telefoni v roki. Pa naj bo to med sprehodom po ulici, na parkirišču...
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+12
12 0
JOSEPH HAYDN
15. 06. 2026 14.44
Ne rečem, da je ta ukrep nepotreben. Ampak hkrati vidis to shizofreno stanje VB, kjer so telefoni prepovedani in si zaprt zaradi objav na druzbenih omrezjih, medtem ko razni napadalci z noži in podobno lahko delajo, kar želijo
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+3
5 2
profi1.
15. 06. 2026 14.41
to bi morali uvest tudi pri nas , ne pa imet samo namen da se uvede. in z ustreznimi varovalkami da se ne bi dalo zaobidet prepoved .
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+8
8 0
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