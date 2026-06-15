Mlajšim od 16 let prepoved družbenih omrežij. Za mlajše od 18 prepoved ponoči?

Premier Keir Starmer je v izjavi za javnost izrazil upanje, da bodo zakonodajo v zvezi s tem sprejeli še pred božičem. Prepoved bo po njegovih besedah začela veljati spomladi prihodnje leto. Opozoril je, da družbena omrežja otroke izpostavljajo vsebinam, ki so nevarne zanje in zasnovane tako, da povzročajo odvisnost. "Popolna prepoved je prava izbira... Nisem pripravljen sklepati kompromisov glede varnosti in sreče naših otrok," je dejal.

'Še korak dlje'

Po besedah britanskega premierja bo šla vlada v Londonu še dlje in bo kot prva na svetu sprejela ukrepe glede storitev za izboljšanje izkušnje pri igranju iger in glede platform za predvajanje v živo, ki omogočajo neznancem, da stopijo v stik z otroki.

Mlada generacija FOTO: Shutterstock

Britanska vlada je v sporočilu za javnost navedla, da bo razmislila tudi o prepovedi uporabe družbenih omrežij ponoči za mlajše od 18 let. Za to starostno skupno razmišljajo tudi o omejitvah neskončnega drsenja, spletne oblikovalske tehnike, pri kateri se nova vsebina samodejno nalaga na dno strani, ko se uporabnik pomika navzdol. Podrobnosti bodo po napovedih objavili julija. Starmer je dejal, da so se na Otoku za prepoved družbenih omrežij za mlajše od 16 let odločili po pozitivnih izkušnjah Avstralije, ki je tovrstno prepoved kot prva na svetu uvedla decembra lani. Ukrep bo Velika Britanija sprejela po vladnem posvetovanju, v okviru katerega so britanski najstniki preizkušali prepovedi družbenih omrežij in časovne omejitve za aplikacije.

YouTube: Smo nepogrešljiv vir informacij za mlade

Tiskovni predstavnik YouTubea je v prvem odzivu na napoved vlade zapisal, da to družbeno omrežje že več kot desetletje vlaga v strokovno vodene, starostno ustrezne vsebine in zaščitne ukrepe za najstnike in bo s tem tudi nadaljevalo. "YouTube je nepogrešljiv vir informacij za mlade, vzgojitelje in starše. Splošne prepovedi otroke odvračajo od takšnih skrbno izbranih, nadzorovanih in koristnih vsebin ter jih usmerjajo k anonimnim, manj varnim storitvam," je zapisal po poročanju britanskega BBC.