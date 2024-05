'Mnogi v šotorih so živi zgoreli'

Več držav in svetovnih organizacij je obsodilo izraelski napad na območje, kjer so nastanjeni razseljenci v najjužnejšem mestu Rafa v Gazi. Ubitih je bilo vsaj 45 Palestincev, med njimi tudi veliko otrok. "Ta grozljiv pokol, ki so ga zagrešile izraelske okupacijske sile, je izziv za vse resolucije o mednarodni legitimnosti," je zapisalo palestinsko predsedstvo.

Palestinsko predsedstvo se je ostro odzvalo na izraelski napad, obtožili so jih, da so namerno ciljali na civiliste. Tudi agencija ZN za palestinske begunce (UNRWA) je sporočila, da so posnetki iz Gaze še en dokaz, da je trenutno Gaza pekel na zemlji. Na območju, ki je bilo določeno kot varno mesto za vse razseljene ljudi, je prišlo do grozljivih napadov. Na stotine Palestincev je izgubilo občutek varnosti in zaščite, bili so ubiti in napadeni, piše Al Jazeera. Majed al-Attar je v napadu izgubil pet družinskih članov. "Sedeli smo v šotorih in nenadoma je bilo taborišče bombardirano. Izgubil sem pet članov svoje družine, vsi so bili popolnoma zažgani. Govorili so nam, da je to območje varno, dokler nas niso bombardirali," je dejal. "Upamo, da nas bo mednarodna skupnost podprla in ustavila to vojno, vsak dan izgubim enega člana družine," je dodal.

Napad velja za enega najbolj smrtonosnih od začetka vojne v Gazi, ljudje so bili praktično "raztrgani na koščke". "Izvlekli smo veliko število mrtvih otrok, vključno z otrokom brez glave in otroki, katerih deli telesa so odtrgani," je povedal palestinski reševalec. Urad vlade za medije v Gazi je sporočil, da so bile uporabljene 900-kilogramske bombe ameriške izdelave. Izraelska vojska sicer trdi, da je bil napad izveden v skladu z mednarodnim pravom. Velja omeniti, da je Mednarodno sodišče v petek Izraelu zapovedalo, da morajo ustaviti ofenzivo zaradi ogromnega tveganja za več 100 tisoč Palestincev. Visoki predstavnik Hamasa Sami Abu Zuhri je napad označil za pokol, poleg Izraela pa obtožil tudi ZDA, ki so zaveznice Izraela in pomagajo z orožjem in denarjem. 'Živi zažgani v šotorih' Obsodbe so se zvrstile iz ogromno držav, vrstijo se tudi pozivi k priznanju Palestine. Najvišji izraelski vojaški tožilec je napad označil za izjemno hud in dejal, da bo izvedena preiskava. "Podrobnosti incidenta so še vedno predmet preiskave, ki jo bomo izvedli v največji možni meri," je na novinarski konferenci poudaril generalmajor Yifat Tomer Yerushalmi ter dodal, da izraelska vojska obžaluje vsako škodo, ki je bila med vojno povzročena civilistom. Tiskovna agencija Wafa, ki se sklicuje na palestinsko društvo Rdečega polmeseca, piše, da so mnogi živi zgoreli v šotorih. Catherine Russell, izvršna direktorica Unicefa je dejala, da so jo povsem pretresli posnetki gorečih otrok in družin v nočnem napadu na Rafo. "Takoj je treba prekiniti ogenj, brezpogojno izpustiti vse talce in končati nesmiselno pobijanje otrok," je na X zapisala vodja agencije ZN.

Med prvimi se je odzval turški predsednik Recep Tayyip Erdogan in dejal, da bo njegova država storila vse, kar je mogoče, da bi "barbarski izraelski premier Benjamin Netanjahu" odgovarjal za vse svoje zločine. Ostro so se odzvale tudi Španija, Irska in Norveška. Španski zunanji minister Jose Manuel Albares je dejal, da je resnost tega napada še večja, po tem ko bi moral Izrael ustaviti vse operacije. Tudi irski zunanji minister Michael Martin je napad označil za barbarski. "Takšnega območja ni mogoče bombardirati brez šokantnih posledic in žrtev nedolžnih otrok in civilistov. Izrael pozivamo, naj preneha z vojaško operacijo v Rafi, in sicer takoj." Norveški zunanji minister Espen Barth Eide je dejal, da so napadi bistvena kršitev odločitve najvišjega sodišča na svetu. "Mednarodno sodišče nam je izdalo prisilno odredbo, s katero je Izraelu naložilo, naj ustavi napad v Rafi. To je obvezno. Je zavezujoče."

