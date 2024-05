Množica izžvižgala republikanca: 'Donald Trump je grožnja demokraciji'

Nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa so v soboto, ko je na nacionalni konvenciji libertarne stranke nagovarjal množico ljudi, obiskovalci večkrat izžvižgali. Sledile so težke besede in obtožbe. Libertarci so namreč republikanskega kandidata obkladali z žaljivkami ter mu namenili več kritik, tudi glede njegove politike do covida-19 in laganja o političnem dosjeju. Nekdanjega predsednika so označili celo za grožnjo demokraciji in najslabšega predsednika v zgodovini ZDA. Libertarci bodo svojo nominacijo za Belo hišo izbrali v nedeljo.