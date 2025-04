Zelenski se je srečal s Trumpom, na Trgu svetega Petra doživel topel sprejem

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v Vatikanu, kamor je prišel na pogreb papeža Frančiška, doživel topel sprejem. Ko je zapustil baziliko svetega Petra in stopil na trg, se je med množico razlegel glasen aplavz. Zelenski se je sicer pred pogrebom sestal z Donaldom Trumpom in se z njim dogovoril še za poznejši sestanek.

Tiskovni predstavnik ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega Sergej Nikiforov je potrdil srečanje z Donaldom Trumpom. "Srečanje se je zgodilo in je že končano," je povedal novinarjem, ni pa podal dodatnih informacij. "Predsednik Trump in predsednik Zelenski sta se danes zasebno sestala in imela zelo produktiven pogovor," pa je sporočil tiskovni predstavnik Bele hiše Steven Cheung in dodal, da bo več podrobnosti o srečanju še sledilo. Kot so za Sky News povedali viri iz Vatikana, sta se voditelja dogovorila, da se še enkrat srečata danes po pogrebu.

Prihod Volodimirja Zelenskega na Trg svetega Petra FOTO: AP icon-expand

Trump je v Rim prispel že v petek zvečer, Zelenski pa danes zjutraj. Do njunega srečanja je prišlo potem, ko je Trump sporočil, da je mirovni sporazum med Ukrajino in Rusijo "zelo blizu". To je sporočil potem, ko se je njegov odposlanec Steve Witkoff v Moskvi z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom pogovarjal o možnosti neposrednih pogovorov med Rusijo in Ukrajino.