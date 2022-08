Množica obiskovalcev 'Oko Dalmacije' spremenila v kopališče

125 metrov globok izvir Glavaš, ki se ga je zaradi značilne barve in oblike prijelo ime Oko Dalmacije, je množica obiskovalcev spremenila v plažo. V izvoru pitne vode se kopajo tako ljudje kot živali, poroča rtl.hr. Domačini so ogorčeni. "Česa takega pa še ne. Doslej se tu ni nihče kopal, kaj šele psi, saj so ljudje vodo uporabljali za pitje. Škoda bi bilo, če bi bil tak biser onesnažen in bi se mu kaj zgodilo," je prepričan domačin Božo Barišić.

Nekateri okoliški prebivalci namreč pitno vodo črpajo prav iz izvira, ki je nenadejano postal kopališče. Poleg tega ena najlepših naravnih znamenitosti Hrvaške skriva tudi pasti. Voda ima le sedem stopinj Celzija, šok, ki ga pregreto telo doživi ob skoku vanjo, pa lahko vodi v srčni udar. V 125 metrov globokem kraškem breznu so že utonili tudi izkušeni potapljači.

Turisti o tem ne vedo nič, da je kopanje prepovedano ali celo nevarno, jih ne obvesti nobena tabla. "Pričakoval sem manjšo gnečo, vendar je avgust in tako pač je na vroč dan," je dejal Nemec Ruben Anders. Španec Pedro Lancho niti pomislil ni, da se ne bi smel kopati. "Na internetu lahko vidite, da se tu lahko plava," je dejal.

Zahteve domačinov, da se kopanje končno jasno in glasno prepove, doslej niso bile uslišane. Ko so pred letom in pol ustanovili Naravni park Dinara, je odgovornost za urejanje območja z županijske prešla na državno raven. "Mi nimamo pooblastil za prepoved kopanja. To mora storiti ministrstvo," je na pozive odgovoril šibensko-kninski župan Marko Jelić. Država, ki ves ta čas ni uspela ustanoviti javne družbe za upravljanje parka, se ne zgane.