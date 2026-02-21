Naslovnica
Tujina

Množica sežgala žensko in otroka zaradi vraževerja

Ranchi, 21. 02. 2026 16.48 pred 3 minutami 1 min branja 0

Avtor:
L.M.
Ženska v temi

V vzhodnoindijski zvezni državi je policija aretirala štiri osebe zaradi suma, da so iz vraževernih razlogov živo zažgale žensko in njenega dojenčka. Hkrati načrtujejo kampanje za ozaveščanje proti vraževerju.

Incident se je kot poroča BBC zgodil v odročnem plemenskem zaselku Kudsai, približno 250 kilometrov od glavnega mesta zvezne države Ranchi. Po navedbah policije je množica vaščanov napadla družino, potem ko so se razširile govorice, da ženska prakticira čarovništvo in je kriva za bolezen ter smrt enega vaščana. Njen mož je bil v napadu hudo opečen in se zdravi v bolnišnici.

Vzrok za nasilje naj bi bile nedavne nesreče v vasi, vključno s pogini živine in boleznijo vaščana, za katero je njegova žena poiskala pomoč pri neformalnem zdravilcu. Zaradi revščine in pomanjkanja zdravnikov je to v takih okoljih pogosta praksa. Ko je moški umrl, so se obtožbe proti ženski stopnjevale vse do umora.

Indijsko podeželje
Indijsko podeželje
FOTO: Shutterstock

Policija je na podlagi pričevanj sprožila preiskavo zaradi umora in zarote ter oblikovala posebno enoto za iskanje drugih osumljencev. Oblasti napovedujejo tudi programe ozaveščanja na podeželju, usmerjene proti vraževerju.

Primer ni osamljen. Po podatkih Nacionalnega urada za evidence kriminala je bilo v Indiji v letih 2000–2016 zaradi obtožb čarovništva ubitih več kot 2500 ljudi, večinoma žensk.

Indija čarovništvo vraževerje umor

