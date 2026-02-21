Množica sežgala žensko in otroka zaradi vraževerja

Incident se je kot poroča BBC zgodil v odročnem plemenskem zaselku Kudsai, približno 250 kilometrov od glavnega mesta zvezne države Ranchi. Po navedbah policije je množica vaščanov napadla družino, potem ko so se razširile govorice, da ženska prakticira čarovništvo in je kriva za bolezen ter smrt enega vaščana. Njen mož je bil v napadu hudo opečen in se zdravi v bolnišnici.

Vzrok za nasilje naj bi bile nedavne nesreče v vasi, vključno s pogini živine in boleznijo vaščana, za katero je njegova žena poiskala pomoč pri neformalnem zdravilcu. Zaradi revščine in pomanjkanja zdravnikov je to v takih okoljih pogosta praksa. Ko je moški umrl, so se obtožbe proti ženski stopnjevale vse do umora.