Množica žrtev nesojenega tasta princese Diane: posilil več kot 65 žensk?

V stik z britansko medijsko hišo BBC je stopilo še 65 žensk, ki pokojnega egiptovskega poslovneža Mohameda al Fayeda obtožujejo spolnih zlorab. Njegove domnevne žrtve so razkrile nove podrobnosti o spolnem nadlegovanju, spolnih napadih in posilstvih.

Leta 1985 se je ena od domnevnih žrtev odzvala na oglas za zaposlitev za pozicijo varuške in guvernante v Surrey. Takrat je 19-letno dekle oddalo zahtevano vlogo in fotografijo, ob intervjuju za zaposlitev pa se ji je sicer zdelo najbolj nenavadno vprašanje, ali je v zvezi oz. če je bila kdaj v preteklosti v zvezi. "Ko sem odgovorila, da nisem, se je zdela oseba, ki me je intervjuvala, olajšana," je povedala.

Še ena domnevna žrtev je povedala, da je v zgodnjih 80 letih, ko je bila stara 21 let, delala v cvetličarni, ko jo je opazil eden od Al Fayedovega osebja. Po njenem pričevanju so jo takrat odpeljali v pariški hotel Ritz na domnevni razgovor za službo, ko naj bi jo poslovnež spolno napadel. Še eno pričevanje medtem prihaja kar s strani BBC -jeve vizažistke, ki je povedala, da jo je moški spolno napadel leta 1989 med intervjujem na njegovem domu v Parizu.

Ena od prvih obtožb sega še v čas, preden je egiptovskemu poslovnežu z nakupom veleblagovnice Harrods uspel "veliki met". Leta 1977 oz. osem let preden je al Fayed postal znano ime v Združenem kraljestvu naj bi namreč egiptovski poslovnež v Dubaju zalezoval in grozil eni od žensk, ki ga obtožujejo grozodejstev. Podobne zgodbe so pripovedovale tudi zaposlene v Harrodsu. Al Fayed naj bi se pri njih prek svoje varnostne ekipe posluževal podobnih taktik ustrahovanja.

Da gre za delo na dvorcu družine Al Fayed v Oxtedu, je ugotovila šele, ko so ji ponudili službo. Mati jo je takrat spodbudila, naj delo sprejme. "Takrat so me z limuzino odpeljali skozi impresivna vhodna vrata dvoca Barrow Green Cour. Spomnim se tudi dolgega dovoza do ogromne hiše," se je spominjala sogovornica. V notranjosti pa so jo odpeljali v majhno in slabo osvetljeno sobo z enojno posteljo, mizo in stacionarnim telefonom. Prav zvonjenja slednjega ji je kasneje naganjalo strah v kosti, saj je pomenil klic Al Fayeda.

V dvorec je prišla v pričakovanju, da bo tam videla otroke, a je našla le poslovneža. Takrat so se po njenih besedah začeli ponavljajoči spolni napadi. V petih dneh je otroke videla le dvakrat, a z njimi ni smela komunicirati. Al Fayed pa jo je v tem času večkrat spolno napadel. Posilil jo je na različnih lokacijah na posestvu, tudi v njeni majhni sobici. Počutila se je ujeto: "Ko se enkrat znajdeš v hiši, ne moreš ven iz nje. Oditi bi moral namreč po dolgem dovozu in skozi velika vrata. Nekdo pa bi ti moral vrata odpreti."

Ko je nekega dne spakirala kovček in "delodajalcu" povedala, da želi oditi ter da ne razume, zakaj je sploh tam, jo je ta zavrnil. Dejal ji je, da bo "opis delovnega mesta sčasoma postal veliko bolj jasen". Obljubil ji je več denarja in celo, da ji bo kupil hišo, a ko ga je ponovno zavrnila in ponovila željo, da odide, se je Al Fayed razjezil.

Po več dneh ji je vseeno dovolil, da odide, a eden od njegovih uslužbencev jo je posvaril, da ne sme nikomur povedati, kaj se je dogajalo na posestvu. "Izbrali so me za potencialno spolno partnerico oz. igračko za Al Fayeda. Zato tudi takšna vprašanja na intervjuju – želeli so ugotoviti, ali sem še vedno devica," pravi danes.

Za medij je spregovorilo več žensk, ki so pripovedovale podobno zgodbo. Da so bile zaposlene kot varuške, kuharice, služkinje, a kasneje so bile v zasebnih rezidencah Al Fayeda večkrat zlorabljene. Tudi one so povedale, da se je ob njihovem prihodu zdelo, da služba sploh ne obstaja.

'Sem bila morda prav jaz prva?

Spregovorila je tudi Sheenagh, ki se je odpovedala pravici do anonimnosti. Sprašuje se, ali je bila prav ona tista prva žrtev egiptovskega mogotca. Al Fayeda je pred 47 leti, ko je bila stara 25 let, spoznala med delom v banki v Dubaju. Njegovi obiski pa so takrat kmalu postali bolj redni in bolj osebni.

Mohamed al Fayed jo je začel spraševati o njenem osebnem življenju in njeni pretekli karieri, nato pa jo je povabil na sestanek za delo pri njem. Na pogovoru v njegovi pisarni pa ji je nato moški na rame položil roke, ki so se kmalu znašle tudi na drugih delih njenega telesa. Ko je hotela pobegniti, ji je Al Fayed blokiral dostop do vrat, a ga je udarila in se uspela prebiti mimo njega. Takrat ji je dejal: "To boš morda še obžalovala."