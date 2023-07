Množice se zgrinjajo na letališče, kjer čakajo, da zapustijo goreči Rodos

Govorili smo s slovenskim turistom, ki Rodos z družino obiskuje že vrsto let. Poudarja, da slovenski turisti, ki so grški otok obiskali v sklopu turističnih agencij, nimajo težav, saj so agencije zanje poskrbele. Drugače pa je za tiste, ki so se tja odpravili v lastni režiji. V soboto bi morala skupina ljudi iz ognjenega pekla z letalom poleteti proti Benetkam, vendar pa do zdaj še niso šli na pot. "Zvečer so nas peščico z avtobusom prepeljali do zaprtega hotela, brez tuša in vode. Raje smo prenočili kar na plaži, zjutraj pa smo se znova prebili do letališča, ki je preplavljeno z ljudmi, ki ležijo na tleh," nam je povedal.

"Na Rodosu vlada izredno stanje, razmere na jugu so neobvladljive," nam je povedal eden od slovenskih turistov, ki Rodos obiskuje že vrsto let, trenutno pa se tam nahaja z družino. Pravi, da je čisto drugače, kot je bilo na primer lani pri nas na Krasu. "Takrat so na pomoč prišli gasilci iz celotne Slovenije. Tukaj gasilcev skoraj ne vidiš, tisti, ki pa jih, pa nimajo potrebne opreme, da bi ukrotili tako ogromen požar," pove. Kot se je pogovarjal z domačini, naj bi ogenj naenkrat vzplamtel na več različnih lokacijah, zaradi česar sumijo, da je bil požar podtaknjen. Sogovornik nam je sicer povedal, da Slovenci, ki so Rodos obiskali v sklopu turističnih agencij, nimajo večjih težav, saj so agencije zanje poskrbele. Drugače pa je za tiste, ki so na počitnice odšli v lastnem režimu. "Naše letalo bi moralo proti Benetkam poleteti že včeraj, vendar pa do zdaj še nismo uspeli zapustiti otoka. Trenutno let napovedujejo za 14.50, vendar pa se neprestano pojavljajo nove in nove zamude. Ne vem, če se bo ta ura obdržala," nam je povedal. PREBERI ŠE Ljudje bežijo pred 'peklom': 'Največji požar v zgodovini Rodosa' V soboto zvečer je sicer naposled na letališče prišel avtobus, ki je okoli 45 oseb prepeljal do zaprtega hotela, ki že dlje časa ni obratoval, nam pove sogovornik. Prednost na avtobusu so imele družine z otroki, med katerimi je bila tudi njegova. "Vendar pa smo se, ko smo prišli do hotela, v katerem ni deloval niti tuš, prav tako nisi mogel kupiti vode, odločili, da bomo noč raje preživeli na plaži," je povedal. Zjutraj so se nato začeli znova prebijati proti letališču. Hoteli na severu polni tudi z evakuiranimi ljudmi Slovenec nam pove, da je sicer zaradi množične evakuacije ljudi z juga velika težava pri iskanju nastanitev v hotelih. Vsi so namreč prezasedeni, zaradi česar so jih najbrž tudi odpeljali v hotel, ki je trenutno zaprt. Podobno so nam povedali tudi v turistični agenciji Kompas, v sklopu katere se trenutno na Rodosu nahaja okoli 100 Slovencev. "Nastanitev je res izziv dobiti, vendar pa težavo rešujemo. Trenutno so vsi naši potniki nastanjeni v sobah, nihče ni v športni dvorani ali podobnih začasnih namestitvah," nam je povedal Matevž Hrovat, direktor produkcije v turistični agenciji Kompas. Večina njihovih potnikov sicer dopustuje na severu in v centralnem delu otoka, kjer niso ogroženi, nam je povedal. "Vmes je bilo nekaj ljudi sicer tudi na jugu, vendar smo jih že premestili na sever," je dodal. Agencija je neprestano v stiku s predstavniki na terenu, ki spremljajo situacijo in so v stiku s potniki. Ti sicer na severu države, razen dodatnega priliva ljudi zaradi evakuacij, vpliv požara sploh ne čutijo, je povedal Hrovat, ki je ob tem dodal, da nekateri niso niti vedeli, da na otoku divja požar. V stiku so tudi s Slovenenko Petro Gaš Vanc, ki jih je kontaktirala, vendar ni njihova potnica. Slovenec, ki na letališču z družino čaka na vzlet letala, pravi, da je polno tudi letališče. Številni so tam prespali, tla so polna ležečih ljudi, opisuje. Med čakajočimi je čutiti napetost, videl je na primer, kako je zaradi razmer, zamude letal in požara živce izgubila hrvaška družina. "Govoril sem tudi z italijansko družino, ki jo je zjutraj prebudil gost dim. Stekli so v morje, kjer jih je nato pobrala ena od ladij," je dejal. Razmere na jugu so sicer precej resne ter tudi domačini pravijo, da gre za najhujši požar v zgodovini otoka.