Množice v predsedniški palači brskajo po sobanah, igrajo klavir, občudujejo dragocenosti ...

Predsednik Rajapaksa je v soboto po celodnevnih demonstracijah v prestolnici Kolombo, med katerimi je jezna množica vdrla v njegovo rezidenco in urad ter tam zanetila ogenj, napovedal, da bo 13. julija odstopil s položaja. Pred njim je pripravljenost na odstop in oblikovanje vlade narodne enotnosti izrazil tudi premier Ranil Wickremesinghe.

Množice protestnikov so se zbrale v prestolnici Šrilanke zaradi nezadovoljstva, ki je posledica hude gospodarske krize, ki pesti to otoško državo. Ta se trenutno sooča z največjo gospodarsko krizo od osamosvojitve izpod britanskega kolonialnega jarma. Država je od sredine aprila, ko ni mogla poravnati zunanjega dolga, ki znaša 51 milijard evrov plačilno nesposobna, zaradi hudega pomanjkanja tujih valut pa trgovci ne morejo uvoziti nujnih življenjskih potrebščin.

"Če voditelji živijo v takšnem razkošju, nimajo pojma, kako živijo navadni ljudje, " je za AFP povedal budistični menih Sri Sumeda. "To kaže, kaj se zgodi, ko ljudje vzamejo moč v svoje roke," je dodal.

Rajapaksa se je z ladjo umaknil iz palače, preden je vanjo vdrla množica ljudi. Ti še danes pohajkujejo po njej. Mladi in stari brskajo po sobanah, se kopajo v predsednikovem bazenu in igrajo na klavir, občudujejo dragocenosti in se izmenjujejo na predsednikovem stolu.

Predsednikov brat Mahinda Rajapaksa je v začetku maja odstopil s položaja predsednika vlade, a to ni umirilo političnih razmer v državi.

Varnostne sile so v soboto poskušale razgnati množice, ki so opustošile administrativno četrt Kolomba. V tamkajšnjo bolnišnico so prepeljali 105 ljudi, od tega jih 55 danes ostaja v bolnišnični oskrbi. Ena oseba je v kritičnem stanju zaradi strelne rane.

Poveljnik vojske Shavendra Silva je nekaj po polnoči v televizijskem nagovoru pozval javnost k umiritvi in "reševanju krizne situacije na miren in ustaven način".

Rajapaksa naj bi po neuradnih navedbah danes prispel v pristanišče Trincomalee na severovzhodu države. Po poročanju AFP zaenkrat še ni jasno, kdo bi lahko imel dovolj podpore med poslanci, da ga nasledi. "Smo pred nevarno negotovostjo," je povedal poslanec tamilske manjšine Dharmalingam Sithadthan.

ZDA so pozvale šrilanške politične voditelje k hitremu ukrepanju "za izboljšanje položaja naroda, ne ene politične stranke". Ameriški državni sekretar Antony Blinken je danes povedal, da so k nemirom na Šrilanki "morda prispevale" ruske omejitve izvoza žita iz Ukrajine in posledično zvišanje cen.

Evropska unija je pozvala "vse strani k sodelovanju in osredotočenju na miren, demokratičen in urejen prehod."