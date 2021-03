Prizori z divjih študentskih zabav v Miami Beachu: v mestu vladata kaos in nered

V obdobju spomladanskih počitnic za študente, na tisoče študentov vsako leto migrira na Florido oziroma na druge 'tople' lokacije v državi. Oblasti so študente posvarile, da morajo svoje počitnice preživeti odogovorno ali pa tvegajo aretacijo. V mestu je sicer že pred tem zaradi epidemije veljala policijska ura od polnoči. Med vikendom je Miami Beach vseeno zavzelo na trume zabave željnih študentov, ki tja niso prišli z namenom socialnega distanciranja in nošnje mask.

Kot poroča BBC , bo policijska ura od 20. ure do 6. ure v Miami Beachu zjutraj v veljavi vsaj do 12. aprila. Župan Miami Beacha Dan Gelber je dejal, da je množica več tisoč mladih turistov v mestu povzročila kaos in nered. "Zdi se, kot da je celo mesto prizorišče ''rokerskega koncerta.' ' Ljudje se drenjajo pred lokali in bari, na ulicah. Če ste prišli sem, da se znorite, pojdite kam drugam, " pravi župan.

"Preveč turistov prihaja, večina pa niti pomisli ne, da bi upoštevala ukrepe za preprečitev širjenja koronavirusa. Rezultat tega pa so nemir v mestu, kjer se borimo z epidemijo koronavirusa", so za CNN pojasnile oblasti.

Za spoštovanje policijske ure in ukrepov je namreč morala ta vikend poskrbeti policija, ki je, kot poročaCNNuspešno razgnala množico. Pri tem so aretirali več kot 1000 oseb. Oblasti sicer opozarjajo, da tako ne gre več naprej, saj da so študentski turisti povsem podivjani.

Policija je okrepila patrulje in uvedla politiko ničelne tolerance. V soboto zvečer so morali na South Beachu razgnati množico s plastičnimi naboji in solzivcem. Velika večina aretiranih so ameriški turisti iz drugih držav, ki so se prišli zabavat.

Zabavajo se večinoma na ulicah, kjer se zbirajo in popivajo, pretepajo in uničujejo, restavracijam in trgovinam pa ne naredijo veliko posla. Prav tako ne nosijo mask, čeprav so te na South Beachu obvezne, pa poročaSTA.

Na Floridi so v nedeljo našteli skoraj 4000 novih primerov okužbe z novim koronavirusom in 32 smrtnih primerov zaradi covida-19. V ZDA se je doslej z novim koronavirusom okužilo 29,8 milijona ljudi, umrlo je več kot 542.000 covidnih bolnikov. Univerza Johnsa Hopkinsa je v nedeljo naštela 53.000 novih okužb in 770 smrti zaradi covida.