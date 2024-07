Množični poboj v Papui Novi Gvineji: tolpa v treh vaseh ubila 26 ljudi

V vaseh Tamara, Tambari in Angrumara so pred umori posilili še nepotrjeno število žensk in deklet, poročilo policijskega inšpektorja Petra Mandija navaja Guardian. Po njegovi oceni je posilstva in poboje izvedla skupina več kot 30 mladih moških, ki so svojo tolpo poimenovali "Vseeno mi je".

Skupina je prejšnjo sredo s pištolami, mačetami in katapulti najprej napadla vas Angrumara, požgala hiše in ubila starejšega moškega ter 5-letnega dečka. Naslednji dan so napadli drugo vas, posilili več žensk in deklet, ki so jih nato z mačetami še porezali, prav tako so poškodovali otroke.

Po informacijah policije so v prvi vasi umrle tri osebe, v drugi še 23 ljudi, med njimi 16 otrok. "Toliko zaenkrat vemo o smrtnih žrtvah, vendar so številni prebivalci, ki so pobegnili, še vedno pogrešani," je pojasnil Mandi. Kdaj so izvedli napad še v tretji vasi, ni znano.

Vaščani pobegnili, a strah ostaja

Vasice se nahajajo na izredno težko dostopnem območju, do katerega je lokalna policija prišla šele v torek, dva dni kasneje pa še enote države policije. Trenutno poteka iskanje članov tolpe ob reki, pristojni pa se bojijo, da bo žrtev najverjetneje še več.

Številni vaščani so pred masakrom pobegnili v gozd, eden od preživelih je policiji povedal, da so po pokolu vse domove požgali. Prebivalci, ki se bojijo nadaljnjih pokolov, so pobegnili zgolj z oblekami, ki so jim v tistem trenutku imeli na sebi.

Zakaj je tolpa izvedla napad, ni znano. Policija je sicer obljubila, da bodo na območju povečali svojo prisotnost, da bi člane tolpe, ki so na prostosti, lahko aretirali.

Nad dogodkom je zgrožen tudi visoki komisar za človekove pravice pri Združenih narodih Volker Türk, ki je ocenil, da je izbruh nasilja lahko posledica sporov glede lastniška in pravic pri uporabi zemlje in jezer. Število žrtev bi lahko ob tem preseglo 50. Za družine žrtev si bodo sedaj prizadevali, da bi dobile ustrezno odškodnino v obliki stanovanj, psihosocialne podpore in fizične zaščite.

Boji med klani in tolpami v tej otoški državi v Oceaniji trajajo že stoletja, zadnje čase pa ga je vedno več tudi zaradi uvoza orožja. Število prebivalcev se je od leta 1980 v državi več kot podvojilo, s tem je tudi vse več rivalstev, saj se plemena borijo za zemljišča in omejene naravne vire.