Množičen pretep v Bjelovarju: pred lokalom ostale črepinje in sledi krvi

V četrtek zvečer se je pred gostinskim lokalom v Bjelovarju odvil pravi kaos, poroča Net.hr. Lokalni portal Bjelovar.live piše, da se je zgodil množični pretep.

"Kaos je trajal nekje od 1. ure zjutraj pa do 3.30. Neznosno prepiranje je verjetno prebudilo celo ulico," so povedale priče, ki so opisovale stopnjevanje prepira. "En mladenič je v krvi obležal sredi ceste in dolgo ni vstal. Bil je nezavesten, nato pa ga je odpeljal rešilec," so dodali očividci.