Množičen pretep v turškem parlamentu, kri poškropila govorniški oder

"Nismo presenečeni, da Canu Atalayju pravite terorist. Kot takega označite vsakogar, ki ni na vaši strani. Ampak največji teroristi sedijo na teh sedežih," je oponesel koalicijskim poslancem.

Članom vladajoče koalicije, pristašem turškega predsednika Erdogana, pa njegove besede niso bile pogodu. Skočili so pokonci in napadli Sika, začeli so padati udarci. Vmešalo se je še več poslancev z obeh strani, nekateri s pestmi, drugi z vlečenjem stran. Človeška gmota je postala povsem nepregledna, po družbenih omrežjih so zaokrožile tudi fotografije stopnic govorniškega odra, popackane s krvjo.