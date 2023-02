Množičen protest s podporo proruske stranke: 'Želimo biti del Rusije'

Protest, ki se ga je udeležilo več tisoč ljudi, je organizirala nedavno ustanovljena skupina Gibanje za ljudi, podporo pa so prejeli tudi od Rusiji naklonjene moldavske stranke Sor. Večina protestnikov se je v glavno mesto Kišinjev pripeljala z avtobusom, stroške prevoza pa naj bi krila stranka Sor.

Nekateri demonstranti, ki so se zbrali na ulicah prestolnice Kišinjev, so pozivali k odstopu predsednice države Maie Sandu, drugi pa so držali plakate z obrazi moldavskih voditeljev in politikov.

"Imajo milijone, mi pa umiramo od lakote," so govorili protestniki. "Ko smo izvolili to vlado, je obljubila, da bo zvišala plače in pokojnine, vendar do zdaj nismo videli niti enega centa več," je dodala ena izmed protestnic.