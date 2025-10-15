Množična blokada Španije za Palestino: 'Ste na pravi strani zgodovine'

Španija je obstala za Palestino. Po celotni državi so se namreč odvili množični protesti, na katere so pozvala tako sindikalna združenja in delavski sveti kot tudi študentske organizacije. Tisoči so se tako podali na ulice in blokirali večje prometne vpadnice v mesta, obstal je tudi železniški promet. Protestom so se pridružili tudi šolski in zdravstveni delavci, v Madridu pa se je protesta udeležil tudi palestinski veleposlanik v Španiji Husni Abdel Wahed. "Lahko ste ponosni, da ste na pravi strani zgodovine," je dejal diplomat.

Današnji dan je bil v Španiji posvečen Palestini in opozarjanju na grozote, ki jih je Izrael izvedel v zadnjih dveh letih vojne. Na ulicah je bilo na tisoče protestnikov, ki so jih k shodom pozvala tako sindikalna združenja in delavski sveti kot tudi študentske organizacije. Že zjutraj so protestniki blokirali glavne prometnice, ki vodijo do katalonske prestolnice. Slednje je povzročilo tudi do 15 kilometrov dolge prometne zastoje.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP















Množični protest v Španiji za Palestino icon-picture-layer-2 1 / 9

Demonstracije so potekale tudi v Valencii, Zaragozi, A Coruñi in Sevilli.

Obstali so tudi nekateri vlaki na območju Costa del Sol na jugu Španije, kjer je železniški ponudnik stopil ob bok protestnikom. Zaradi nacionalne stavke so sicer že predhodno opozorili, da bodo v železniškem prometu motnje - nekatere povezave so bile odpovedane, spet druge so imele zamude. A kot poročajo španski mediji, je bilo v resnici odpovedanih zelo malo vlakov. Prav tako so bile železniške postaje zaradi vnaprejšnje napovedi veliko manj obljudene, kot bi bile sicer. Po drugi strani so protestniki za nekaj časa uspeli blokirati glavno postajo v Gironi, kjer je približno 200 aktivistom uspelo okoli 12. ure za eno uro zasesti želežniške tire.

Protestirali učitelji, zdravniki ...

Študentske demonstracije so potekale tudi na Univerzi v Barceloni in Avtonomni univerzi v Barceloni, kjer so blokirale dostop do več fakultet."To je bil intenziven dan stavk s številnimi demonstracijami po vsej državi," pravi generalni sekretar enega največjih sindikatov v Španiji CGT Miguel Fadrique. "Zahtevamo dokončno prekinitev odnosov z Izraelom in zmanjšanje državnih naložb v orožje," je po poročanju El Pais dodal sindikalni vodja.

Protesti, ki jih je podprlo na tisoče ljudi, so potekali tudi v treh baskovskih prestolnicah. V Bilbau je baskovska policija več ljudem preprečila blokado Starbucksa in izraelske hotelske verige NYX. Tamkajšnje ministrstvo za šolstvo je sporočilo, da se je stavki pridružilo tudi več kot 40 odstotkov učiteljev javnih šol. Stavki se je ob tem pridružil tudi zdravstveni sektor. V Bilbau je bila udeležba med 12. in 14. uro (ko so bili zdravstveni delavci pozvani k protestu) okoli 5,3-odstotna.

'Lahko ste ponosni, da ste na pravi strani zgodovine'