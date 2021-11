Množična streljanja za noč čarovnic v ZDA: 12 mrtvih, 52 ranjenih

Med pandemijo se je v ZDA še dodatno povečalo število strelskih pohodov. Doslej je bilo v letošnjem letu 599 tovrstnih incidentov. Leta 2020 jih je bilo 611, leta 2019 pa 417. Do streljanja je prišlo v sedmih ameriških zveznih državah na domačih zabavah, tudi na boksarskem dogodku in na ulicah.

Na zabavi ob noči čarovnic v Illinoisu sta umrli dve osebi, 12 jih je bilo ranjenih. Več kot 100 obiskovalec je, ko so zaslišali strele, zbežali na ulico. Do streljanja je prišlo pri DJ-pultu, ki je bil postavljen na dvorišču neke zasebne posesti. Priče so kriminalistom povedale, da sta na množico 200 ljudi streljali dve osebi.