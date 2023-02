Množična zastrupitev policistov. Kriv naj bi bil toksin v krompirju

Zagrebška policijska uprava je bila v sredo obveščena, da je najmanj osem uslužbencev imelo hude zdravstvene težave po zaužitju obroka v eni od menz, ki delujejo v okviru policijske uprave. "Trije so morali poiskati zdravniško pomoč, toliko nam je zaenkrat znano," so sporočili z uprave. Ali je kdo od njih hospitaliziran, zaenkrat še ni znano.

Vsem je skupno, da so jedli enak obrok v isti restavraciji na Petrinjski ulici v Zagrebu. Takoj po obvestilu o zastrupitvi so restavracijo začasno zaprli. Vzorce hrane so poslali v analizo, o dogodku pa so obvestili sanitarno inšpekcijo in Zavod za javno zdravje. Dokler ne bodo dobili vseh potrebnih rezultatov, restavracija ne bo obratovala. Zaenkrat se torej zgolj ugiba, da naj bi bil za zastrupitev kriv krompir, v katerem naj bi se med skladiščenjem nakopičili toksini, in sicer toksin solanin.