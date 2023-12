Množične aretacije: v spodnjem perilu, na kolenih in z zavezanimi očmi

Organizacija Evro-sredozemski nadzornik človekovih pravic je delila sliko enega od pridržanih, ob tem pa so zapisali, da je "izraelska vojska pridržala in hudo zlorabila več deset palestinskih civilistov".

Natančne okoliščine o tem dogodku niso znane, vendar so identiteto nekaterih pridržanih za CNN potrdili njihovi sodelavci ali družinski člani. Vsaj določeni od pridržanih so civilisti, ki niso znani kot pripadniki militantnih skupin. Kot je CNN izvedel od očividcev, so izraelske sile preprosto vkorakale na ulico in pozvale vse moške, naj pridejo ven, kar so tudi storili.

"Euro-Med Monitor je prejel poročila, da so izraelske sile naključno in samovoljno aretirale razseljene osebe, vključno z zdravniki, akademiki, novinarji in starejšimi moškimi," je zapisano v poročilu, ki ga povzema CNN.

Tudi izraelski mediji so objavili fotografijo, a so zraven napisali, da gre za predajo članov Hamasa. Tiskovni predstavnik IDF kontraadmiral Daniel Hagari je dejal, da vsakega, ki je povezan s Hamasom aretirajo in zaslišijo.

Portal Al Arabi Al Džadid je navedel, da je med pridržanimi tudi eden izmed njihovih novinarjev in več članov njegove družine. "Izraelska okupacijska vojska je aretirala novinarja in direktorja urada The New Arab v Gazi, našega sodelavca Diaa Al-Kahlota, na ulici v Beit Lahii skupaj s skupino njegovih bratov, sorodnikov in drugih civilistov," so zapisali na portalu. "Vojska jih je namerno prisilila, da se slečejo, jih preiskala in ponižala, potem pa odpeljala neznano kam, so nam povedali tamkajšnji prebivalci."