Množične demonstracije se nadaljujejo, Hamenej: Ne poslušajte Trumpa

Na posnetkih je mogoče slišati protestnike, ki pozivajo k strmoglavljenju iranskega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja in vrnitvi Reze Pahlavija, izgnanega sina zadnjega iranskega šaha, strmoglavljenega v islamski revoluciji leta 1979. Pahlavi je svoje podpornike pozval k protestom, poroča BBC.

Protesti so se v četrtek okrepili v severovzhodnem mestu Mašhad, drugem največjem iranskem mestu. Prebivalci so povedali, da so varnostne sile proti protestnikom uporabile solzivec, priče pa so prizore opisale "kot vojno".

Iranski Vrhovni svet za nacionalno varnost je opozoril, da iransko pravosodje in varnostne sile "ne bodo popustljive do saboterjev". Varnostne in policijske sile so bile napotene, da bi "nevtralizirale destabilizacijske načrte sionističnega režima in njegovega botra, Združenih držav". Hamenej je medtem v video nagovoru, ki ga je predvajala nacionalna televizija, je Hamenei dejal: "V Teheran in druge kraje je prišla skupina vandalov in uničila stavbe, ki so pripadale njihovi lastni državi, samo da bi ugodili predsedniku ZDA.To pa zato, ker je podal absurdno trditev, da podpira vas, izgrednike in ljudi, ki škodujete državi. Če je sposoben, naj vodi svojo državo."

Pahlavi, sin pokojnega nekdanjega iranskega šaha v izgnanstvu, je pozval ameriškega predsednika Donalda Trumpa, naj "bo pripravljen posredovati in pomagati iranskemu ljudstvu". "Gospod predsednik, to je nujen in takojšen poziv k vaši pozornosti, podpori in ukrepanju," je Pahlavi zapisal v objavi na X. "Ljudje bodo čez eno uro spet na ulicah. Prosim vas za pomoč."

Iranske oblasti so v četrtek po vsej državi blokirale internetne povezave. Država je doživela "internetni izpad", je sporočila mednarodna skupina za nadzor interneta NetBlocks, ki navaja, da je izpad sledil vrsti "ukrepov digitalne cenzure".