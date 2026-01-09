Naslovnica
Tujina

Množične demonstracije se nadaljujejo, Hamenej: Ne poslušajte Trumpa

09. 01. 2026 16.31

Avtor:
M.V. STA
Protest v Iranu

V Iranu se nadaljujejo demonstracije v številnih mestih, med drugim v Teheranu in Mašhadu. Te potekajo že več kot teden dni. Šlo naj bi za najbolj množične proteste v zadnjih letih, iranske oblasti pa so po vsej državi blokirale internetne povezave.

Na posnetkih je mogoče slišati protestnike, ki pozivajo k strmoglavljenju iranskega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja in vrnitvi Reze Pahlavija, izgnanega sina zadnjega iranskega šaha, strmoglavljenega v islamski revoluciji leta 1979. Pahlavi je svoje podpornike pozval k protestom, poroča BBC.

Protesti so se v četrtek okrepili v severovzhodnem mestu Mašhad, drugem največjem iranskem mestu. Prebivalci so povedali, da so varnostne sile proti protestnikom uporabile solzivec, priče pa so prizore opisale "kot vojno".

Iranski Vrhovni svet za nacionalno varnost je opozoril, da iransko pravosodje in varnostne sile "ne bodo popustljive do saboterjev". Varnostne in policijske sile so bile napotene, da bi "nevtralizirale destabilizacijske načrte sionističnega režima in njegovega botra, Združenih držav". Hamenej je medtem v video nagovoru, ki ga je predvajala nacionalna televizija, je Hamenei dejal: "V Teheran in druge kraje je prišla skupina vandalov in uničila stavbe, ki so pripadale njihovi lastni državi, samo da bi ugodili predsedniku ZDA.To pa zato, ker je podal absurdno trditev, da podpira vas, izgrednike in ljudi, ki škodujete državi. Če je sposoben, naj vodi svojo državo."

Pahlavi, sin pokojnega nekdanjega iranskega šaha v izgnanstvu, je pozval ameriškega predsednika Donalda Trumpa, naj "bo pripravljen posredovati in pomagati iranskemu ljudstvu". "Gospod predsednik, to je nujen in takojšen poziv k vaši pozornosti, podpori in ukrepanju," je Pahlavi zapisal v objavi na X. "Ljudje bodo čez eno uro spet na ulicah. Prosim vas za pomoč."

Iranske oblasti so v četrtek po vsej državi blokirale internetne povezave. Država je doživela "internetni izpad", je sporočila mednarodna skupina za nadzor interneta NetBlocks, ki navaja, da je izpad sledil vrsti "ukrepov digitalne cenzure".

Ali Hamenej
Ali Hamenej
FOTO: Profimedia

Podatki internetnega podjetja Cloudflare kažejo, da se je podatkovni promet v četrtek zvečer zmanjšal za približno 90 odstotkov. Omejen dostop do internetnih povezav pa je ostal na voljo delu vladnih organov in varnostnemu aparatu, poroča dpa. Iranske oblasti so že prej v obdobju protestov v letih 2019 in 2022 omejile dostop do interneta, da bi preprečile širjenje fotografij, videoposnetkov in informacij, povezanih s protestniki.

Iran že več kot deset dni pretresa val protestov, ki ga je sprožila poglabljajoča se gospodarska kriza in strm padec nacionalne valute, riala. V Teheranu so na ulice najprej odšli jezni trgovci, protesti pa so se nato razširili po vsej državi in prerasli v politične proteste proti avtoritarni vladi islamske republike.

Varnostne sile so se na proteste odzvale z nasiljem. Po podatkih organizacije za človekove pravice Iran Human Rights s sedežem v Oslu je bilo od izbruha protestov v spopadih z oblastmi ubitih najmanj 45 ljudi.

Evropska unija je danes opozorila, da je nasilje nad protestniki nesprejemljivo, in pozvala Teheran, naj spoštuje svobodo izražanja in vsem ponovno omogoči dostop do interneta.

"Iransko ljudstvo izraža svojo legitimno željo po boljšem življenju. Vsako nasilje nad miroljubnimi protestniki je nesprejemljivo," je dejal tiskovni predstavnik EU za zunanje zadeve in varnostno politiko Anouar El Anouni.

Trump, ki je minuli teden iranskim oblastem v primeru nasilja nad protestniki na družbenem omrežju Truth Social zagrozil s posredovanjem, češ da bodo ZDA zaščitile protestnike, je grožnjo v četrtek ponovil.

"Dal sem jim vedeti, da če bodo začeli ubijati ljudi, kar ponavadi počnejo med svojimi izgredi, (...) jih bomo zelo močno udarili," je Trump dejal v četrtek objavljeni epizodi podkasta The Hugh Hewitt Show. Tudi tokrat pa je pustil odprto vprašanje, kaj konkretno namerava storiti.

Razlagalnik

Reza Pahlavi je najstarejši sin zadnjega iranskega šaha Mohameda Reze Pahlavija. Po islamski revoluciji leta 1979, ki je strmoglavila monarhijo in vzpostavila Islamsko republiko, je Pahlavi z družino pobegnil iz Irana. Od takrat živi v izgnanstvu in je postal eden najvidnejših kritikov iranskega režima. Veliko njegovih podpornikov ga vidi kot simbol predrevolucionarne Perzije in si želi njegove vrnitve na oblast, medtem ko ga iranska vlada obtožuje vpletenosti v proteste in destabilizacijo države.

Islamska revolucija v Iranu leta 1979 je bila serija uporov in protestov, ki so vodili do strmoglavljenja monarhije, ki jo je vodil šah Mohamed Reza Pahlavi, in vzpostavitve Islamske republike pod vodstvom ajatole Ruholaha Homeinija. Revolucija je imela globoke družbene, politične in verske posledice za Iran in širšo regijo. Vzroke za revolucijo je mogoče iskati v nezadovoljstvu z avtoritarno vladavino šaha, njegovo zahodnjaško politiko, socialno neenakostjo in omejevanjem verske svobode. Po revoluciji je Iran postal teokratična država, kjer imajo verski voditelji glavno besedo pri vodenju države.

Ajatola Ali Hamenej je trenutni vrhovni voditelj Irana, najvišja politična in verska avtoriteta v državi. Na tem položaju je nasledil ajatolo Ruholaha Homeinija leta 1989. Kot vrhovni voditelj ima Hamenej končno besedo pri vseh pomembnih državnih zadevah, vključno z zunanjo politiko, vojsko in sodstvom. Njegova vloga je ključna pri ohranjanju smeri Iranske islamske republike in pri obravnavi notranjih in zunanjih izzivov, s katerimi se država sooča.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
iran protesti teheran trump pahlavi

Wolfman
09. 01. 2026 17.22
Trump je daleč največji kriminalec, lažnjivec in prevarant med vsemi predsedniki ZDA. Lagal je tudi, da ne verjame, da so Ukroti napadli Putinovo rezidenco? Včeraj smo bili priča Lvivu, da je zagotovo bila napadena rezidenca.
Odgovori
0 0
Jejzus
09. 01. 2026 17.22
"Evropska unija je danes opozorila, da je nasilje nad protestniki nesprejemljivo, in pozvala Teheran, naj spoštuje "SVOBODO IZRAŽANJA" in vsem ponovno omogoči dostop do interneta." Vprašajte raje Jacques Baud, Nathalie Yamb, Useyin Doğru in še veliko ostalih sankcioniranih s strani EU kaj si mislijo o svobodi izražanja.
Odgovori
0 0
asdfghjklč
09. 01. 2026 17.11
Ti islamski skrajneži na oblasti že švicajo ... Še malo, pa bodo zašvicali ful.
Odgovori
0 0
robica03
09. 01. 2026 17.08
Čakam na izjavo Goloba.
Odgovori
+1
1 0
boslo
09. 01. 2026 17.21
Teheranska Tanja bo to uredila...
Odgovori
0 0
ata_jez
09. 01. 2026 17.07
Ti minus-minus konflikti so najhujši. Iz diktature v teokracijo se ni obneslo. Demokracija se pa niti nam ne obnese ravno najbolje, kaj šele njim. 😁
Odgovori
0 0
bibaleze
