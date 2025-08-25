Svetli način
Tujina

Množične evakuacije pred tajfunom: zaprli šole in letališča

Hanoj, 25. 08. 2025 08.04 | Posodobljeno pred 8 minutami

STA , N.L.
Iz obalnih predelov osrednjega Vietnama, ki se mu približuje silovit tajfun Kajiki, oblasti na varno umikajo več deset tisoč prebivalcev. Šole in druga javna poslopja preurejajo v začasna zatočišča, vsaj dve letališči sta zaprti. Tajfun naj bi prinesel veter s hitrostjo okrog 160 kilometrov na uro.

Tajfun Kajiki je trenutno še nad morjem, kjer v Tonkinškem zalivu povzroča valove, visoke več kot devet metrov. Kopno naj bi dosegel okrog 13. ure po lokalnem času, nakar naj bi precej oslabel, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tajfun Kajiki
Tajfun Kajiki FOTO: Profimedia

Vietnamske oblasti želijo v začasna zatočišča umakniti več kot 300.000 prebivalcev petih obalnih pokrajin. Do jutra so z ogroženega območja evakuirali skoraj 30.000 ljudi, mobilizirali pa 16.000 pripadnikov vojske.

Pred prihodom tajfuna Kajiki so ljudi pozvali, naj se umaknejo v zatočišča.
Pred prihodom tajfuna Kajiki so ljudi pozvali, naj se umaknejo v zatočišča. FOTO: Profimedia

Obalno mesto Vinh so že ponoči zajele obilne padavine, danes pa je večina trgovin in gostinskih obratov zaprtih. V državi sta zaprti tudi dve letališči, že v nedeljo so odpovedali več notranjih letov. Vse ribiške ladje, ki plovejo na poti tajfuna, so se morale vrniti v pristanišča.

Tudi na kitajskem otoku Hainan, ki ga je tajfun prečkal na južnem delu, so že v nedeljo evakuirali okrog 20.000 prebivalcev. V mestu Sanya so zaprli nekatera območja in ustavili obratovanje podjetij.

Podrta drevesa na Kitajskem pred prihodom tajfuna.
Podrta drevesa na Kitajskem pred prihodom tajfuna. FOTO: Profimedia

Tajfun Kajiki je že peti, ki je letos prizadel Vietnam. Septembra lani je medtem tajfun Yagi terjal več sto življenj in povzročil za več kot 3,3 milijarde gospodarskih izgub.

tajfun Kajiki Vietnam evakuacije vreme odpovedi letov
