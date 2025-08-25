Množične evakuacije pred tajfunom: zaprli šole in letališča

Tajfun Kajiki je trenutno še nad morjem, kjer v Tonkinškem zalivu povzroča valove, visoke več kot devet metrov. Kopno naj bi dosegel okrog 13. ure po lokalnem času, nakar naj bi precej oslabel, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vietnamske oblasti želijo v začasna zatočišča umakniti več kot 300.000 prebivalcev petih obalnih pokrajin. Do jutra so z ogroženega območja evakuirali skoraj 30.000 ljudi, mobilizirali pa 16.000 pripadnikov vojske.

Pred prihodom tajfuna Kajiki so ljudi pozvali, naj se umaknejo v zatočišča.

Obalno mesto Vinh so že ponoči zajele obilne padavine, danes pa je večina trgovin in gostinskih obratov zaprtih. V državi sta zaprti tudi dve letališči, že v nedeljo so odpovedali več notranjih letov. Vse ribiške ladje, ki plovejo na poti tajfuna, so se morale vrniti v pristanišča.

Tudi na kitajskem otoku Hainan, ki ga je tajfun prečkal na južnem delu, so že v nedeljo evakuirali okrog 20.000 prebivalcev. V mestu Sanya so zaprli nekatera območja in ustavili obratovanje podjetij.