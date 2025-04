Množične racije proti kriminalcem po Evropi: zasegli več kot 21 ton mamil

Pojasnil je, da so v operaciji sočasno izvedli racije na Nizozemskem, v Nemčiji, Španiji, Belgiji in Turčiji. Uradniki so med pripravami na akcijo izmenjali dokumente s številnimi državami.

Pridržali so skupno 234 visokih članov organizirane kriminalne združbe, od tega 225 v Turčiji, devet pa v drugih državah – na Nizozemskem, v Nemčiji, Španiji in Belgiji. Med njimi so bili člani organizacij, ki so se ukvarjale s trgovino s kokainom, heroinom in ekstazijem na več celinah.

Poleg tega so zasegli okoli 21,2 tone drog ter za 13 milijard turških lir (približno 300 milijonov evrov) blaga in premoženja.

Po besedah ministra gre za obsežno mednarodno združbo, njeni člani pa so osumljeni različnih kaznivih dejanj, od preprodaje mamil do umorov in pranja denarja. Tarča operacije so bile štiri mednarodne organizirane kriminalne združbe.

Kot je še dejal Yerlikaya, so te kriminalne združbe hotele v Turčijo in Evropo po morju in kopnem tihotapiti kokain iz južnoameriških držav, heroin iz Irana in Afganistana, kanabis prek Balkana in ekstazi prek Evrope.