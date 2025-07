Množičnega morilca iz Daruvarja obsodili na 50 let zapora

Sojenje upokojenemu vojaškemu policistu, ki ob začetku sojenja ni priznal krivde za napad, je potekalo na županijskem sodišču v Bjelovarju.

Sodišče je 52-letnega napadalca danes spoznalo za krivega 13 kaznivih dejanj, vključno s šestimi umori in več poskusi umora. V izrečeno kazen mu je vštelo čas, preživet v priporu od aretacije dalje. Izreklo mu je enotno zaporno kazen v trajanju 50 let in mu do pravnomočnosti sodbe podaljšalo pripor.