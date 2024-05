Množični incident zaradi heroina v britanskem Devonu, štiri osebe pridržali

Medtem so dva moška in dve ženski aretirali, saj jih sumijo, da so dobavljali drogo.

Lokalni policist je za Sky News povedal, da so obravnavali množični incident. To pomeni, da je bilo ogroženo večje število ljudi, zato je ukrepalo tudi več služb za zaščito in reševanje. "Takoj, ko smo bili seznanjeni s problemom, smo storili vse, kar je v naši moči, da smo dosegli skupnost, ki bi zaradi potencialno nevarne droge lahko bila življenjsko ogrožena," je pojasnil uradnik Toby Davies in pojasnil, da sodelujejo z zdravstvenim osebjem in opozarjajo vse, ki bi lahko prišli v stik z drogo, naj bodo zelo previdni.

Po mestu je zavladal strah, zato policija prebivalce miri, naj verjamejo, da zadevo obvladujejo.