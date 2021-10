Množični morilec iz srednje šole v Parklandu priznal krivdo, grozi mu smrtna kazen

"Zelo mi je žal za vse, kar sem storil. S tem moram živeti vsak dan," je dejal Nikolas Cruz , ki je bil v času umorov star 19. let. Ob tem je dejal, da si želi, da bi lahko o njegovi usodi odločali preživeli napada. "Če bi dobil drugo priložnost, bi naredil vse, kar je v moji moči, da bi pomagal drugim," je dodal in priznal, da ga zaradi zločina mučijo nočne more, poroča BBC.

Med napadom, ki je trajal sedem minut, je leta 2018 s polavtomatsko puško ubil 14 dijakov in dijakinj ter tri uslužbence srednje šole. "Danes smo videli hladnega in preračunljivega morilca, ki je priznal umor moje hčerke Gine in 16 drugih nedolžnih žrtev. Priznanje krivde je prvi korak v pravosodnem postopku, vendar za mojo družino to ne prinaša nič novega. Naša čudovita in ljubljena hči Gina je mrtva, njen morilec pa uživa v blagoslovu življenja v zaporu," je po obravnavi dejal oče ene od žrtev Tony Montalto in predstavil mnenje večine staršev in sorodnikov pobitih.