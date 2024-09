'Množični' napad z droni sprožil požar, Rusi odredili evakuacijo

Guverner ruske regije Tver Igor Rudenja je dejal, da skušajo službe za nujne primere v mestu Toropets požar, ki je vzplamtel po domnevnem ukrajinskem napadu z droni, lokalizirati. Čeprav mestne oblasti trdijo, da so razmere v Toropetsu pod nadzorom, so se kljub temu odločili za delno evakuacijo prebivalcev.

Na spletu so se sicer pojavili posnetki, ki naj bi v mestu prikazovali močno eksplozijo, a BBC ob tem poudarja, da posnetki niso preverjeni. Prav tako še niso uspeli potrditi niti poročil, da naj bi bilo v napadu zadeto skladišče orožja.

Mesto Toropets se nahaja približno 380 kilometrov severozahodno od ruske prestolnice in približno 470 kilometrov severno od meje z Ukrajino.

O nočnih napadih so poročali tudi v regijah Bryjnsk, Kursk, Orjol in Smolensk. Lokalni uradniki so dejali, da je bilo sestreljenih skoraj 50 brezpilotnih letal in dve raketi.

Ukrajina poročil o domnevnih napadih za zdaj še ni komentirala. Medij ob tem poudarja, da trditev niso mogli neodvisno preveriti.