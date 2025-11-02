Množični napad z nožem na vlaku: devet ljudi v smrtni nevarnosti

Policija je klice prestrašenih potnikov začela prejemati okoli 19.40. Vlak je naredil nenačrtovan postanek na postaji v podeželskem mestu Huntingdon, kamor so prihiteli do zob oboroženi policisti in reševalci.

Britanski mediji poročajo, da se je napad zgodil v soboto ob 18.25 na vlaku, ki je peljal iz mesta Doncaster v grofiji Južni Yorkshire proti postaji King's Cross v Londonu.

Kot so priče povedale za Sky News, se je napad začel približno 10 minut po odhodu vlaka s postaje v Peterboroughu. Videle so ranjene ljudi, ki so bežali po vlaku, stran od osebe, ki je imela v rokah nož.

Wren Chambers je za BBC povedala, da je v nekem trenutku poškodovani moški stekel proti njej in kričal: "Nekdo ima nož!" "Vsi potniki so se zgnetli naprej ... vsi so se stiskali skupaj," je opisala.

Olly Foster je povedal, da so bili potniki v "čisti paniki". Ko je slišal ljudi kričati, je sprva mislil, da gre za nekakšno zakasnelo potegavščino za noč čarovnic. V nekaj minutah so se ljudje začeli prebijati skozi vagon, Foster pa je opazil, da je njegova roka povsem okrvavljena, saj je bil sedež, na katerega se je naslonil, prekrit s krvjo.

Foster je povedal tudi, kako je starejši moški enemu od napadalcev preprečil, da bi zabodel mlajše dekle, zaradi česar je utrpel ureznino na glavi in vratu. "Potniki okoli njega so s svojimi jaknami poskušali ustaviti krvavitev," je opisal.

Edini predmet, ki bi ga ljudje v njegovem vagonu lahko uporabili proti napadalcu, je bila steklenica viskija, zaradi česar so molili, da ne bi vstopil v vagon, je še povedal Foster. Čeprav je incident trajal le okoli 10 do 15 minut, pravi, da se mu je "zdelo kot cela večnost".

Potniki so pozneje na peronu videli moškega z velikim nožem, v katerega so oboroženi policisti uperili orožje. Ena od prič je povedala, da so zoper njega nato uporabili elektrošoker in ga pridržali.