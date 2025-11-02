Množični napad z nožem na vlaku: devet ljudi v smrtni nevarnosti

Britanski mediji poročajo, da se je napad zgodil v soboto ob 18.25 na vlaku, ki je peljal iz mesta Doncaster v grofiji Južni Yorkshire proti postaji King's Cross v Londonu.
Policija je klice prestrašenih potnikov začela prejemati okoli 19.40. Vlak je naredil nenačrtovan postanek na postaji v podeželskem mestu Huntingdon, kamor so prihiteli do zob oboroženi policisti in reševalci.
Priče opisujejo trenutke groze: 'Mislili smo, da gre za potegavščino'
Kot so priče povedale za Sky News, se je napad začel približno 10 minut po odhodu vlaka s postaje v Peterboroughu. Videle so ranjene ljudi, ki so bežali po vlaku, stran od osebe, ki je imela v rokah nož.
Wren Chambers je za BBC povedala, da je v nekem trenutku poškodovani moški stekel proti njej in kričal: "Nekdo ima nož!" "Vsi potniki so se zgnetli naprej ... vsi so se stiskali skupaj," je opisala.
Olly Foster je povedal, da so bili potniki v "čisti paniki". Ko je slišal ljudi kričati, je sprva mislil, da gre za nekakšno zakasnelo potegavščino za noč čarovnic. V nekaj minutah so se ljudje začeli prebijati skozi vagon, Foster pa je opazil, da je njegova roka povsem okrvavljena, saj je bil sedež, na katerega se je naslonil, prekrit s krvjo.
Foster je povedal tudi, kako je starejši moški enemu od napadalcev preprečil, da bi zabodel mlajše dekle, zaradi česar je utrpel ureznino na glavi in vratu. "Potniki okoli njega so s svojimi jaknami poskušali ustaviti krvavitev," je opisal.
Edini predmet, ki bi ga ljudje v njegovem vagonu lahko uporabili proti napadalcu, je bila steklenica viskija, zaradi česar so molili, da ne bi vstopil v vagon, je še povedal Foster. Čeprav je incident trajal le okoli 10 do 15 minut, pravi, da se mu je "zdelo kot cela večnost".
Potniki so pozneje na peronu videli moškega z velikim nožem, v katerega so oboroženi policisti uperili orožje. Ena od prič je povedala, da so zoper njega nato uporabili elektrošoker in ga pridržali.
Devet oseb v smrtni nevarnosti, policija prijela dva moška
Po podatkih policije za zdaj ni smrtnih žrtev, je pa devet ljudi utrpelo hude poškodbe, zaradi česar so ogrožena njihova življenja. Ena oseba je lažje poškodovana. Vse so odpeljali v bolnišnico.
Policija je v povezavi z incidentom že aretirala dve osebi, ki sta trenutno v policijskem pridržanju. Motiv še ni znan.
Incident so razglasili za "večjega" in potrdili, da se bo preiskavi pridružila tudi protiteroristična enota.
Policija je sporočila še, da vlaki na tej relaciji po dogodku ne vozijo, prav tako je še vedno zaprtih več cest v okolici.
Število takšnih napadov narašča
Glede na vladno statistiko število napadov z noži v Združenem kraljestvu od leta 2011 narašča, še poroča BBC. Tovrsten kriminal je postal celo tako velik problem, da ga je premier Keir Starmer označil za "nacionalno krizo". Policija in drugi organi so v preteklem letu zasegli okoli 60.000 nožev.
Posedovanje noža v javnosti se sicer po tamkajšnjih zakonih kaznuje z do štirimi leti zapora.