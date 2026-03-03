Množični pogrebi 165 žrtev napada na dekliško šolo

Iranska državna televizija je predvajala prizore tisočev ljudi, ki so do zadnjega kotička napolnili javni trg. Moški so mahali z zastavami Islamske republike, ženske, odete v črno, pa so večinoma stale ob strani.

Mama ene od žrtev je na odru dvignila sliko s portreti žrtev. "Dokument ameriških zločinov," je dejala s plakatom v roki, medtem ko je množica vpila "smrt Ameriki", "smrt Izraelu" in "Ne predajte se".

Medtem so pri Združenih narodih za človekove pravice pozvali k temeljiti preiskavi napada na šolo. Iran trdi, da je bila šola tarča zračnega napada, medtem ko Izrael odgovarja, da niti oni niti Američani na tem območju niso izvedli kakršnih koli napadov. Ameriška stran poročila o napadu sicer še preučuje.

Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk je zaradi napada globoko pretresen, obsodil je napade na civiliste in civilno infrastrukturo. Pri ZN so pozvali k temeljiti preiskavi napada in javni objavi ugotovitev.