Tujina

Množični pogrebi 165 žrtev napada na dekliško šolo

Teheran , 03. 03. 2026 15.45 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
N.L.
Pogreb žrtev napada na dekliško šolo v Iranu

V Iranu so organizirali množični pogreb za 165 žrtev napada na šolo za deklice v mestu Minab na jugu države. Združeni narodi medtem pozivajo k temeljiti preiskavi napada in javni objavi vseh ugotovitev.

Iranska državna televizija je predvajala prizore tisočev ljudi, ki so do zadnjega kotička napolnili javni trg. Moški so mahali z zastavami Islamske republike, ženske, odete v črno, pa so večinoma stale ob strani.

Mama ene od žrtev je na odru dvignila sliko s portreti žrtev. "Dokument ameriških zločinov," je dejala s plakatom v roki, medtem ko je množica vpila "smrt Ameriki", "smrt Izraelu" in "Ne predajte se".

Medtem so pri Združenih narodih za človekove pravice pozvali k temeljiti preiskavi napada na šolo. Iran trdi, da je bila šola tarča zračnega napada, medtem ko Izrael odgovarja, da niti oni niti Američani na tem območju niso izvedli kakršnih koli napadov. Ameriška stran poročila o napadu sicer še preučuje.

Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk je zaradi napada globoko pretresen, obsodil je napade na civiliste in civilno infrastrukturo. Pri ZN so pozvali k temeljiti preiskavi napada in javni objavi ugotovitev.

FOTO: Profimedia

Položaj žensk

Po iranski zakonodaji, ki temelji na razlagi šeriatskega prava, si morajo ženske zakrivati lase s hidžabom in nositi dolga, ohlapna oblačila, ki zakrivajo njihovo postavo. Septembra 2022 je odmeval primer 22-letne Mahse Amini, ki je umrla tri dni po tem, ko so jo policisti aretirali, ker je nepravilno nosila naglavno ruto in jo odpeljali v center za "prevzgojo". Njena smrt je sprožila proteste po vsej državi. Zakon o nošnji hidžaba je bil uzakonjen že leta 1979 v času islamske revolucije.

Ženske v Iranu imajo sicer dostop do izobraževanja, a so omejene na področju zaposlovanja, potovanj in družbenega življenja.

Razlagalnik

Šeriatsko pravo, znano tudi kot islamsko pravo, je pravni sistem, ki temelji na verskih besedilih islama, predvsem na Koranu in sunnetu (tradicionalnih dejanjih in izreki preroka Mohameda). Šeriat ureja širok spekter človeških dejavnosti, od osebnih verskih obveznosti do civilnih zadev, kot so družinsko pravo, kazensko pravo, trgovina in javno življenje. Različne šole islamske jurisprudence (fiqh) imajo lahko nekoliko različne razlage šeriatskih načel, kar vodi do raznolikosti v njegovi uporabi v različnih muslimanskih državah in skupnostih.

Islamska revolucija v Iranu, znana tudi kot iranska revolucija, je bil proces, ki je vodil do strmoglavljenja dinastije Pahlavi in ustanovitve Islamske republike Iran. Revolucija se je zgodila leta 1979, ko je ajatola Ruholah Homeini, vodja revolucije, prevzel oblast. Ta dogodek je bistveno spremenil politično, družbeno in versko naravo Irana, uvedel je stroga verska pravila in spremenil mednarodne odnose države.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Iran Minab žrtve množični pogreb

