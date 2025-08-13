Svetli način
Tujina

Množični pretep na parkirišču v Medulinu, policija aretirala eno osebo

Medulin, 13. 08. 2025 10.37 | Posodobljeno pred 6 minutami

M.P.
1

Na parkirišču nakupovalnega centra v Medulinu se je sinoči odvil pretep med dvema skupinama. Po poročanju lokalnih medijev naj bi bili v pretepu udeleženi tudi mladoletniki, očividci pa naj bi poročali tudi o uporabi nožev. Hrvaški policisti okoliščine spora še preiskujejo, so pa po incidentu aretirali eno osebo.

Hrvaški policisti ugotavljajo okoliščine, ki so privedle do množičnega pretepa. Ta je po poročanju portala Net.hr v torek zvečer izbruhnil na parkirišču nakupovalnega središča v Medulinu.

Hrvaška policija
Hrvaška policija FOTO: Shutterstock

Po neuradnih informacijah, ki jih navajajo lokalni portali, je bilo v pretepu udeleženih več oseb romske narodnosti. Neuradno naj bi v pretepu sodelovale tudi mladoletne osebe, Istarski.hr pa poroča, da so jim priče povedale, da so osebe v spopadu uporabile tudi nože.

Na kraju dogodka je bil poškodovan bel Mercedes z nemškimi registrskimi tablicami, druga skupina udeležencev pretepa pa se je pripeljala v vozilih s karlovaškimi registrskimi tablicami.

Policisti so aretirali eno osebo in jo prepeljali na policijsko postajo. Kmalu po incidentu je policija blokirala vhod v Medulin ter na območju raztegnila policijski trak.

Podrobnosti o tem, zakaj je do spora in pretepa prišlo, še niso znane. Več informacij bo znanih po zaključku policijske preiskave.

24ur.com
