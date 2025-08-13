Množični pretep na parkirišču v Medulinu, policija aretirala eno osebo

Hrvaški policisti ugotavljajo okoliščine, ki so privedle do množičnega pretepa. Ta je po poročanju portala Net.hr v torek zvečer izbruhnil na parkirišču nakupovalnega središča v Medulinu.

Po neuradnih informacijah, ki jih navajajo lokalni portali, je bilo v pretepu udeleženih več oseb romske narodnosti. Neuradno naj bi v pretepu sodelovale tudi mladoletne osebe, Istarski.hr pa poroča, da so jim priče povedale, da so osebe v spopadu uporabile tudi nože.

Na kraju dogodka je bil poškodovan bel Mercedes z nemškimi registrskimi tablicami, druga skupina udeležencev pretepa pa se je pripeljala v vozilih s karlovaškimi registrskimi tablicami.

Policisti so aretirali eno osebo in jo prepeljali na policijsko postajo. Kmalu po incidentu je policija blokirala vhod v Medulin ter na območju raztegnila policijski trak.

Podrobnosti o tem, zakaj je do spora in pretepa prišlo, še niso znane. Več informacij bo znanih po zaključku policijske preiskave.