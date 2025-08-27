Množični pretep v kampu: sodelovali Hrvati, Srba, Črnogorec in Bosanec

Incident se je zgodil v enem od kampov v Povljani, poroča net.hr. Sedmerica je obtožena, da je v zgodnjih nedeljskih jutranjih urah na "posebej predrzen način" motila javni red in mir.

Trije hrvaški državljani, stari 30, 21 in 19 let, ter 25-letni srbski državljan so se okoli pete ure zjutraj verbalno in fizično spopadli z zaposlenimi v kampu, in sicer s 27-letnim državljanom Srbije, 32-letnim državljanom Črne gore in 26-letnim državljanom Bosne in Hercegovine.

"Po medsebojnem fizičnem spopadu v zaprtih prostorih so nadaljevali z motenjem javnega reda in miru zunaj objekta, pri čemer so poškodovali inventar," je zapisala zadarska policija.