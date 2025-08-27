Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Množični pretep v kampu: sodelovali Hrvati, Srba, Črnogorec in Bosanec

Pag, 27. 08. 2025 08.17 | Posodobljeno pred 46 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.S.
Komentarji
47

Hrvaška policija je minuli konec tedna posredovala v enem od kampov na otoku Pag, kjer se je odvil množični pretep. Aretirali so sedem moških, med njimi tri Hrvate, dva Srba, Črnogorca in Bosanca.

Incident se je zgodil v enem od kampov v Povljani, poroča net.hr. Sedmerica je obtožena, da je v zgodnjih nedeljskih jutranjih urah na "posebej predrzen način" motila javni red in mir. 

Trije hrvaški državljani, stari 30, 21 in 19 let, ter 25-letni srbski državljan so se okoli pete ure zjutraj verbalno in fizično spopadli z zaposlenimi v kampu, in sicer s 27-letnim državljanom Srbije, 32-letnim državljanom Črne gore in 26-letnim državljanom Bosne in Hercegovine. 

"Po medsebojnem fizičnem spopadu v zaprtih prostorih so nadaljevali z motenjem javnega reda in miru zunaj objekta, pri čemer so poškodovali inventar," je zapisala zadarska policija. 

Pag
Pag FOTO: Shutterstock

Policisti so pridržali vseh sedem moških, pri tem pa so ugotovili, da so bili pod vplivom alkohola. Trije so v spopadu utrpeli lažje poškodbe. 

Policijska preiskava je prav tako razkrila, da so trije Hrvati in en Srb pred nasiljem v kampu motili javni red in mir še v eni od restavracij v Povljani. 

kamp pag pretep
Naslednji članek

Minister z 250 km/h divjal po avtocesti in posnetek objavil na spletu

KOMENTARJI (47)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bozjidar
27. 08. 2025 09.03
+1
Jugoslavija v malem
ODGOVORI
1 0
SPARKS
27. 08. 2025 09.00
+4
kaj naj rečem, sami presežki tega portala. Pri toliko svetovnih dogodkih ti naredijo za glavno novico vaški pretep tam nekje na balkanu.
ODGOVORI
4 0
scipio
27. 08. 2025 08.57
+4
Živalska farma.
ODGOVORI
4 0
Midelamodrugace
27. 08. 2025 08.57
-4
Sdsova druščina bolj ko si nerazvit bolj si za njih :)
ODGOVORI
3 7
frocio accademico giallo
27. 08. 2025 08.54
+3
Južnjaki pač, nič novega...
ODGOVORI
4 1
Midelamodrugace
27. 08. 2025 08.58
+4
Južno tužno ampak slovencelj je vseeno v enih stvareh še hujši
ODGOVORI
4 0
mazo111
27. 08. 2025 08.52
+1
to mi deli
ODGOVORI
1 0
Strenght coach
27. 08. 2025 08.52
+3
Kdo se je proti komu tepel, dve skupini ali vsak proti vsakemu ?
ODGOVORI
4 1
špaget
27. 08. 2025 08.53
+0
Po narodnostih
ODGOVORI
2 2
lcePower
27. 08. 2025 08.50
-1
To je balkanska kultura..nic takega
ODGOVORI
0 1
Boti
27. 08. 2025 08.48
+0
popn🙃d🫢za na prvo stran
ODGOVORI
1 1
Boti
27. 08. 2025 08.47
+2
Tito kje si🤣
ODGOVORI
5 3
2mt8
27. 08. 2025 08.51
+3
Že skoraj pol stoletja ga ni več, eni pa jokate kot da je včeraj umrl.
ODGOVORI
5 2
čebelinko
27. 08. 2025 08.46
+8
Dobesedno lahko rečeš Balkanska posla hahaha Slovenije ni pa nihče zastopal? haha
ODGOVORI
9 1
HUSO BOSS
27. 08. 2025 08.45
+2
PA SAJ PRETEPI SE ŽE SKOZ DOGAJAJO ..PRED 30 LETI DO SE IN V DANAŠNJEM ČASU IN TUDI V PRIHODNJE SE BODO..NEVEM V ČEMU JE SMISEL TEGA ČLANKA RAZEN TO DA SE DAJE MESTO PAG NA SLAB GLAS ZARADI TAKIH DOGODKOV
ODGOVORI
4 2
optimist11
27. 08. 2025 08.52
+0
Pred 30 leti pomeni po razpadu bivše Yuge. Pred 40 leti in več pa si lahko hodil kjer koli si želel, brez da bi pomislil na to, da te lahko kdo napade.
ODGOVORI
1 1
Covid 19
27. 08. 2025 08.56
Pag je že na slabem glasu zaradi zrč.
ODGOVORI
0 0
Pikaponca
27. 08. 2025 08.43
-5
Ko gre zares, pa Slovencev ni se poberejo kot vojaki iz Afganistana.
ODGOVORI
2 7
JOSEPH HAYDN
27. 08. 2025 08.42
+8
Bratstvo in edinstvo pa to
ODGOVORI
8 0
someone321
27. 08. 2025 08.42
+7
Res pomembna novica za prvo stran na 24h :)....pretep nekih pijanih tujcev v tuji deželi...
ODGOVORI
7 0
mm n
27. 08. 2025 08.41
+4
Saj ni res pa je, ni bilo slovenca zraven🙏
ODGOVORI
4 0
LT68
27. 08. 2025 08.39
+5
In kaj potem,naj bo kdorkoli in ni hvale vredno
ODGOVORI
5 0
Uporabnik1888402
27. 08. 2025 08.39
+5
Tukaj pa dovoljeno komentirati ...
ODGOVORI
5 0
Celjan78
27. 08. 2025 08.38
+13
Bere ae kot začetek vica...so prišli v gostilno srb, hrvat in bosanc....
ODGOVORI
13 0
Ve?ni optimist
27. 08. 2025 08.36
+15
Nov dan nov članek o Hrvatih, ..... V Sloveniji vse v najlepšem redu, ...
ODGOVORI
15 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1155