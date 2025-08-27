Množični pretep v kampu: sodelovali Hrvati, Srba, Črnogorec in Bosanec

Incident se je zgodil v enem od kampov v Povljani, poroča net.hr. Sedmerica je obtožena, da je v zgodnjih nedeljskih jutranjih urah na "posebej predrzen način" motila javni red in mir.
Trije hrvaški državljani, stari 30, 21 in 19 let, ter 25-letni srbski državljan so se okoli pete ure zjutraj verbalno in fizično spopadli z zaposlenimi v kampu, in sicer s 27-letnim državljanom Srbije, 32-letnim državljanom Črne gore in 26-letnim državljanom Bosne in Hercegovine.
"Po medsebojnem fizičnem spopadu v zaprtih prostorih so nadaljevali z motenjem javnega reda in miru zunaj objekta, pri čemer so poškodovali inventar," je zapisala zadarska policija.
Policisti so pridržali vseh sedem moških, pri tem pa so ugotovili, da so bili pod vplivom alkohola. Trije so v spopadu utrpeli lažje poškodbe.
Policijska preiskava je prav tako razkrila, da so trije Hrvati in en Srb pred nasiljem v kampu motili javni red in mir še v eni od restavracij v Povljani.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.