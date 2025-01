Množični pretep zaradi noseče 15-letnice

Nemški mediji ne poročajo, iz katere od družin je noseča mladoletnica. Skupina moških je napadla moške druge družine, najprej s pestmi, nato z noži, poročajo lokalni mediji.

Pet moških je bilo težje poškodovanih in so jih prepeljali v bolnišnico. Nekateri imajo več vbodnih hran in ran, povzročenih z ugrizom. Policija se je odzvala z obširno akcijo in več ljudi pridržala. V akciji je sodelovalo 21 patruljnih vozil, enota specialne policije in trije policijski psi.

Policisti so preiskali kontejnersko naselje, v katerem sta živeli družini. Okoliščine spora še preiskujejo.