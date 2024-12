Visoke kazni za nezakonito oglaševanje turističnih stanovanj

V več španskih mestih so v preteklosti organizirali proteste, na katerih je večinoma lokalno prebivalstvo opozarjalo, da imajo množic turistov dovolj. Nezadovoljni so bili tudi nad stanjem na nepremičninskem trgu, saj so lastniki večino kapacitet ponujali le za kratkotrajne najeme, za ostala stanovanja pa so najemnine poskočile v nebo.

Najstrožje ukrepe so napovedali v Barceloni, kjer bodo do konca leta 2028, ko se iztečejo še zadnje veljavne turistične licence, prepovedali najem turističnih apartmajev. Pred 10 leti so sicer že uvedli strožje kriterije za pridobitev turističnih licenc.

Oddelek za pravice potrošnikov na enem od španskih ministrstev je tako platformam, ki ponujajo najem turističnih apartmajev, poleti naročil, naj odstranijo več tisoč nastanitev, ki nimajo licenc, saj takšne ponudbe veljajo za nezakonito oglaševanje.

Če svoje ponudbe platforme ne bodo prečistile, jim grozi kazen v višini do 100.000 evrov, poroča The Independent. "Ministrstvo je odgovorno za to, da nobeno podjetje v Španiji ni nad zakonom," je povedal minister za socialne zadeve Pablo Bustinduy.

Kazen, ki jo izda ministrstvo, je sicer mogoče izpodbijati na sodišču, kjer svoj prav že skuša dokazati več turističnih združenj, tudi Airbnb, ki trdi, da prepoved oddaje stanovanj turistom koristi le hotelirjem, medtem ko presežnega turizma in stanovanjske krize s takim ukrepom ne bodo rešili.