Množični zračni napad v Ukrajini: o eksplozijah poročajo iz najmanj 11 regij

V Ukrajini o eksplozijah poročajo iz najmanj 11 regij. O raketnih napadih poročajo iz Kijeva, Lvova, Harkova, Žitomira, Odese in Krivoj Roga. Raketni napadi so v Lvovu, Žitomiru in Harkovu povzročili popolno prekinitev električne energije, medtem ko je v Kijevu in Lvovu prekinitev električne energije le delna. V dopoldanskih urah so o eksploziji poročali še iz ukrajinskega mesta Melitopol.

O eksplozijah poročajo iz najmanj 11 od skupno 24 ukrajinskih regij, piše Kyiv Independent. Iz Kijeva poročajo o več eksplozijah. Raketne napade na tri stanovanjske zgradbe v Kijevu, je potrdil tudi župan mesta, piše Kyiv Independent.

V Kijevu je mestna vojaška uprava zaradi zvokov eksplozij prebivalcem naročila, da ostanejo v zakloniščih. Iz uprave so sporočili, da naj bi šlo za dve ločeni eksploziji, ruska zračna obramba naj bi izstrelila štiri rakete, poroča CNN. V Krivoj Rogu pa so uradniki opozorili, da pričakujejo še več raketnih napadov in prebivalce zato pozvali, naj ostanejo v zakloniščih. "Zahvaljujoč zračni obrambi je trenutno vse v redu. Ampak pričakujemo še več raket. Ostanite v zakloniščih," je dejal vodja mestne vojaške administracije. Ruska okupacijska 'uprava' je sicer zapustila Novo Kakhovko v Hersonski regiji. Po poročanju ruske državne tiskovne agencije TASS je bil razlog za odhod iz mesta "stalno obstreljevanje" ukrajinskih oboroženih sil. Zelenskijev "mirovni načrt" , ki ga je v dopoldanskih urah na vrhovnem srečanju predstavil voditeljem G20 sicer vključuje jedrsko, prehransko in energetsko varnost, izpustitev zapornikov in deportirancev, upoštevanje Ustanovne listine ZN, umik ruskih čet in prekinitev sovražnosti, pravičnost, varstvo okolja, preprečevanje stopnjevanja napetosti in potrditev konca vojne. Zelenski je ob predstavitvi svojih predlogov voditelje G20 pozval še, da naredijo vse, kar je v njihovi moči, da bo Rusija opustila jedrske grožnje, Rusijo pa je pri tem opozoril, naj preneha z bombandiranjem ukrajinske infrastrukture. "Naj Rusija s prenehanjem izvajanja grozot dokaže, da jo resnično zanima ponovna obuditev miru," je ob tem dejal. Kljub tej ukrajinski mirovni nameri, pa v Moskvi pravijo, da Ukrajina ni pripravljena na pogajanja. "Kijev v resnici ni pripravljen na pogajanje," je dejal Dimitrij Peskov in dodal, da bo Rusija nadaljevala s svojo "posebno vojaško operacijo".

icon-expand Svetovni voditelji so se letos zbrali na Baliju. FOTO: AP

Voditelje je Zelenski sicer večkrat naslovil pod imenom "G19", s čimer je namerno izključil Rusijo, ki je sicer tudi članica skupine G20. Vladimir Putin je svojo udeležbo na letošnjem srečanju voditeljev zavrnil. Namesto njega se je srečanja udeležil ruski minister za zunanje zadeve Sergej Lavrov, ki je dejal, da je Ukrajina izzvala dogajanje v svoji državi. "In ne govorimo o ruski agresiji, ampak govorimo o ruski operaciji, da obrani svoje legitimne varnostne interese in brani rusko populacijo v Donbasu," je komentiral. Lavrov je Nato in Evropsko unijo obtožil vmešavavanja v vojno v Ukrajini. "Menim, da sta bila Nato in EU soudeleženi v hibridni vojni v Ukrajini. Ukrajini so dostavljali orožje in jim nudili vadbene treninge ter jim pomagali še na druge načine," je dodal minister.

icon-expand Predsednica Mednarodnega monetarnega sklada in indonezijski predsednik na vrhovnem srečanju, ki bo na Baliju potekalo danes in jutri. FOTO: AP

Zelenski je izpostavil še druge prednostne naloge. Glavna med njegovimi zahtevami je bilo podaljšanje roka za t. i. črnomorsko pobudo za žito, ki so jo julija sklenili Združeni narodi in Rusija. Ta dogovor omogoča, da se izvoz hrane, ki so ga v ukrajinskih pristaniščih blokirale ruske vojaške ladje, lahko odpremi. Združeni narodi so sporočili, da je bilo od pričetka odgovora uspešno izvoženih deset milijonov ton žita in druge hrane, kar je tudi preprečilo svetovno prehransko krizo. Pogodba bi se sicer morala izteči 19. novembra, Zelenski pa je zdaj predlagal, da bi dogovor podaljšali za nedoločen čas. "Ne glede na to, kdaj se vojna konča," je dejal. "Pravica do hrane je temeljna pravica vsakega človeka na svetu," je ob tem dodal in poleg podaljšanja roka pogodbe predlagal še razširitev dogovora na druga pristanišča v regiji Mikolajev. Rusija je sicer zahtevala, da se v zameno za podpis dogovora odpravijo zahodne sankcije. Zelenski je na srečanju Rusijo še obtožil, da poskuša "mraz spremeniti v orožje proti milijonom ljudi", pri čemer se je nanašal na rusko bombardiranje ključne ukrajinske energetske infrastrukture, poroča BBC. Ukrajinski predsednik je prosil še za dodatno vojaško pomoč zaveznikov in podal predlog za cenovno omejitev ruskega izvoza energentov, tako da Rusija od tega ne more imeti koristi."Če Rusija poskuša Ukrajino, Evropo in vse porabnike energije v svetu prikrajšati za predvidljivost in stabilnost cen, bi moral biti odgovor na to prisilna omejitev izvoznih cen za Rusijo. To je pošteno. Če nekaj vzamete, ima svet pravico vzeti od vas," je dejal Zelenski.

icon-expand Volodimir Zelenski FOTO: Shutterstock

Zelenski predlagal tudi zamenjavo zapornikov Ukrajinski predsednik pa je voditeljem G20 predlagal tudi zamenjavo zapornikov z Rusijo, poroča CNN. "Na tisoče naših ljudi, vojakov in civilistov je v ruskem ujetništvu, kjer so podvrženi brutalnemu mučenju. To je množična zloraba. Poimensko poznamo 11.000 otrok, ki so bili prisilno deportirani v Rusijo," je dejal Zelenski. "Če temu dodate na stotine tisoče deportiranih odraslih, boste videli, kakšno humanitarno katastrofo je povzročila ruska vojna. Vse te ljudi moramo izpustiti. Moramo se združiti in izpolniti model izpustitve ujetnikov po principu vse za vse," je še dodal Zelenski. V Melitopolu odjeknila eksplozija Ukrajinsko mesto Melitopol, ki je pod rusko okupacijo, je medtem pretresla eksplozija. "Eksplozija je odjeknila v stanovanjskem območju na severu Melitopola. Po predhodnih podatkih je udarni val v sosednji hiši razbil okna do četrtega nadstropja," je pojasnil župan mesta Ivan Fedorov. Slednjega sicer trenutno ni v Melitopolu, saj je mesto v zadnjih tednih vse pogosteje tarča napadov. Župan mesta je sicer v nedeljo dejal, da "so ruske sile Melitopol spremenile v ogromno vojaško bazo". "Kolone ruskih sil prihajajo v Melitopol iz sosednje regije Herson na zahodu in iz drugih delov rusko okupirane regije Zaporožja na severu. Ruska vojska se naseljuje v zaseženih lokalnih stanovanjih, šolah in vrtcih. Vojaško opremo pa so namestili v stanovanjskih območjih," je še dejal Fedorov. Iz Hersona pa so medtem sporočili, da bodo nadaljevali s pokojninskimi storitvami. "Ukrajinska pošta bo znova pričela z izplačevanjem državnih pokojnin v nekdanjem rusko okupiranem mestu Herson," je na družbenem omrežju sporočil direktor pošte Igor Smelijanskij.

icon-expand Nedavno osvobojeni Herson. FOTO: AP

Je pa v regiji medtem električna infrastruktura skoraj popolnoma uničena. "Električna infrastruktura v Hersonu, ki je dobavljala energijo večjemu delu regije, je praktično uničena," je dejal vodja nacionalnega električnega podjetja. V regiji tako zdaj elektriko skušajo dobavljati iz drugih delov države.

