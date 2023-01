Ne le v Sloveniji, tudi drugod so letos množično, bleščavo in bučno vstopili v leto 2023. Po omejitvah in odpovedih praznovanj na prostem so tako silvestrovanja znova spominjala na pred-covidne čase. V Avstraliji in marsikje v Aziji so kar tekmovali, kdo bo priredil veličastnejši ognjemet, veselo je bilo v številnih evropskih metropolah od Londona do Pariza, Berlina in Dunaja. Povsem drugače so se od leta, ki jim je prineslo vojno, poslovili v Ukrajini in Rusiji. Na drugem koncu sveta pa se je vrnilo eno najbolj občudovanih praznovanj na svetu - na newyorškem Times Squaru, prav tako pa tudi na znameniti Copacabani v Riu de Janeiru.