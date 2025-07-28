Množično streljanje na tajski tržnici: med mrtvimi tudi strelec

Po poročanju tujih medijev so streli odjeknili na tržnici Or Tor Kor v Bangkoku. Kot poročajo tuji mediji, je vseh smrtnih žrtev šest, lokalni mediji medtem pišejo, da so med žrtvami štirje varnostniki na tržnici ter še ena zaposlena na tržnici. V streljanju sta bila ranjena še dva prodajalca na tržnici, je sporočila policija.

Umrl je tudi domnevni strelec, ki naj bi si sodil sam, je za Reuters povedal namestnik komisarja metropolitanskega policijskega urada Charin Gopatta. Policijski poročnik Siam Boonsom je kasneje lokalnim medijem povedal, da je bil strelec Tajec, ki se je že večkrat sprl z varnostniki tržnice.

Pristojni so po poročanju BBC-ja dodali, da strelski incident ni povezan s trajajočim konfliktom med Tajsko in Kambodžo.

Policija za zdaj še ugotavlja, kaj je motiv napada v tajski prestolnici. "Policija preiskuje identiteto osebe in motiv za incident," je v izjavi sporočila tajska policija.

Tržnica Or Tor Kor je znana po visokokakovostnem svežem sadju in morskih sadežih.