Tujina

Množično streljanje na tajski tržnici: med mrtvimi tudi strelec

Bangkok, 28. 07. 2025 10.03 | Posodobljeno pred 13 dnevi

Po navedbah tajskih uradnikov je bilo v množičnem streljanju na tržnici v Bangkoku ubitih pet oseb. Poleg njih je umrl tudi domnevni strelec, ki je bil v sporu z varnostniki tržnice. Pristojni so povedali, da strelski incident ni povezan s konfliktom med Tajsko in Kambodžo.

Streljanje na Tajskem
Streljanje na Tajskem FOTO: Profimedia

Po poročanju tujih medijev so streli odjeknili na tržnici Or Tor Kor v Bangkoku. Kot poročajo tuji mediji, je vseh smrtnih žrtev šest, lokalni mediji medtem pišejo, da so med žrtvami štirje varnostniki na tržnici ter še ena zaposlena na tržnici. V streljanju sta bila ranjena še dva prodajalca na tržnici, je sporočila policija.

Umrl je tudi domnevni strelec, ki naj bi si sodil sam, je za Reuters povedal namestnik komisarja metropolitanskega policijskega urada Charin Gopatta. Policijski poročnik Siam Boonsom je kasneje lokalnim medijem povedal, da je bil strelec Tajec, ki se je že večkrat sprl z varnostniki tržnice.

Pristojni so po poročanju BBC-ja dodali, da strelski incident ni povezan s trajajočim konfliktom med Tajsko in Kambodžo.

Policija za zdaj še ugotavlja, kaj je motiv napada v tajski prestolnici. "Policija preiskuje identiteto osebe in motiv za incident," je v izjavi sporočila tajska policija.

Tržnica Or Tor Kor je znana po visokokakovostnem svežem sadju in morskih sadežih.

tajska streljanje bangkok tržnica
JohannDoe
28. 07. 2025 11.12
+0
@blue "Janša pa neuravnovešeno kriči " ---------- Pri taki vladi in politikih je res bolje, da folk ni oborožen. Ker t.i. "pravi", včasih imenovani tudi t.i. "levi", sto na uro hujskajo folki k nasilju, njihovi psi ovčarji pa po forumih kričijo koga še bi bilo treba "v jame" in koliko premalo so jih. Ob tem pa počnejo vse, kar so sicer očitali i očitajo onim, ki bi jih najraje spravili v jame.
ODGOVORI
3 3
JohannDoe
28. 07. 2025 11.14
+0
Nasleden korak od tega, da so brez nevarnih predmetov, pa je kak prisilni jopič pa močni sedativi. Saj veste, ker drugače se folku lahko strže.
ODGOVORI
1 1
Blue Dream
28. 07. 2025 11.01
-3
Janša pa neuravnovešeno kriči oborožite se
ODGOVORI
3 6
gogi_
28. 07. 2025 10.49
+3
6 mrtvih in 2 ranjena. Napadalec si je sodil sam. Pred tem je prislo do prepira kar je botrovalo tragediji. Zalostno da je vsak dan nekaj.
ODGOVORI
4 1
