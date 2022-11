Množično streljanje pred barom v Filadelfiji

Policija je pojasnila, da se je strelski obračun zgodil v okrožju Kensington okoli 22.45 po lokalnem času. Iz parkiranega črnega vozila pred enim izmed lokalnih barov je nenadoma izstopilo več osumljencev in začelo streljati po skupini ljudi, ki je stala zunaj. Izstrelili so vsaj 40 strelov, preden so skočili nazaj v avtomobil in se odpeljali.

Preiskava dogodka še vedno poteka, toda predstavnik filadelfijske policije John Stanford je dejal, da je šlo najverjetneje za načrtovan dogodek z izbrano tarčo: "Videti je, da so osumljenci opazili nekoga, ki so ga želeli ustreliti, izstopili so iz avtomobila in začeli streljati na posameznike, ki so bili tam. Za zdaj glede motiva ne vemo še nič drugega," je dodal po poročanju New York Posta.

Osumljenci so še vedno na begu. "V tem mestu imamo nekaj brezsramnih kriminalcev, ki jim preprosto ni mar. Vseeno jim je, koliko policistov je na ulicah in koliko ljudi stoji zunaj," se je pridušal Stanford.