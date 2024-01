Množično streljanje: ubil osem oseb in pobegnil, strelca našli v Teksasu

Prvo žrtev so policisti našli že v nedeljo. Kot poročajo tuji mediji, naj bi Nance na 28-letnika iz Nigerije, ki je zadnja tri leta živel v ZDA, streljal iz osebnega vozila. Naslednje jutro so v hiši, v kateri je živel osumljenec, našli še pet trupel, dve trupli pa so policisti odkrili v sosednji hiši. "Identifikacijo žrtev in način smrti bo določil urad mrliškega oglednika okrožja Will. To ostaja aktivna preiskava," so sporočile ameriške oblasti.

Policija je sporočila, da je bil istega dne na četrti lokaciji v nogo ustreljen tudi 42-letni moški, ki pa da ni v življenjski nevarnosti.