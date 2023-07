Množično streljanje v Baltimoru: umrli dve osebi, ranjenih 30

Policija je bila napotena na prizorišče množičnega streljanja v Baltimoru v severovzhodni ameriški zvezni državi Maryland. "Smo na prizorišču strelskega incidenta," je lokalna policija sporočila na družbenem omrežju.

Potrdili so, da je v množičnem streljanju več žrtev, poroča ABC News. Kasneje so po poročanju Sky Newsa dejali, da je bilo med incidentom na hišni zabavi ranjenih 30 oseb. Priče so lokalnim medijem povedale, da se je na dogodku, imenovanem "Brooklynski dan", zbralo na stotine ljudi.

Že pred tem so po poročanju televizijska hiša WBFF-TV uradniki in službe za nujno pomoč sporočili, da je bilo več smrtnih žrtev in na desetine ranjenih. SkyNews je kasneje poročal, da sta umrli najmanj dve osebi, trije naj bi bili hudo ranjeni.