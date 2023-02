Množično streljanje v Misisipiju, osumljenec v priporu

Policisti so prejeli opis osumljenca, ki so ga nato opazili v avtomobilu. Po krajšem policijskem zasledovanju so ga prijeli na dovozu hiše, v kateri naj bi storilec domnevno živel. Tam pa so odkrili še štiri žrtve. Dve so našli v hiši, eno na cestišču, še eno pa v avtomobilu.

19-letni Ethan Chase je za WREG-TV dejal, da je osumljenca videl, ko se je z orožjem približal žrtvi v vozilu, da bi preveril njen utrip. Ob tem je dejal, da je Arkabutla miren kraj ter da se takšni dogodki v njem ne dogajajo.

Mestne oblasti so za pomoč pri preiskavi zaprosile tudi preiskovalni urad zvezne države Misisipi.