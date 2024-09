Množično streljanje v Alabami: mrtvi vsaj štirje, več ranjenih

Ko so policisti prispeli na kraj dogodka, so našli dva moška in žensko s strelnimi ranami, ki so bili neodzivni. Vse so pozneje razglasili za mrtve, četrta žrtev pa je umrla v bolnišnici. Kot so pojasnili, so bile žrtve v času streljanja na prostem, na pločniku ali na ulicah, je dejal. Detektivi še ugotavljajo, kaj se je zgodilo, osumljencev še nimajo.

Na območju so našli še dodatne žrtve, ki so bile poškodovane. V bolnišnici v Birminghamu zdravijo 11 žrtev, je za CNN povedala tiskovna predstavnica bolnišnice.