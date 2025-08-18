Množično trčenje blizu Gradca: vpletenih 33 vozil, 29 poškodovanih

Nesreča se je zgodila, ko je polpriklopniku, ki je vozil iz smeri Gradca proti Dunaju, iz še neznanega razloga počil rezervoar za gorivo. Dizelsko gorivo je steklo po avtocesti in se razlilo po več pasovih.

Zaradi tega je številna vozila, ki so bila na ovinkasti cesti za tovornjakom, začelo zanašati in so trčila. Skupno je bilo v trčenju udeleženih 33 vozil.

Po navedbah policije je bilo lažje poškodovanih 28 ljudi, nekatere med njimi so prepeljali v bolnišnice. 18-letno dekle je bilo huje poškodovano in so jo s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Gradcu.

Zaradi nesreče je bila avtocesta med Gradcem in Dunajem na tem odseku več ur zaprta.