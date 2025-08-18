Svetli način
Tujina

Množično trčenje blizu Gradca: vpletenih 33 vozil, 29 poškodovanih

Gradec, 18. 08. 2025 11.46 | Posodobljeno pred 15 minutami

Avtor
STA , M.S.
Na avtocesti blizu Gradca na avstrijskem Štajerskem se je v nedeljo pozno popoldne zgodila prometna nesreča, v katero je bilo vpletenih kar 33 vozil. Po navedbah policije je bilo v množičnem trčenju 28 ljudi lažje poškodovanih, 18-letno dekle pa huje.

Nesreča se je zgodila, ko je polpriklopniku, ki je vozil iz smeri Gradca proti Dunaju, iz še neznanega razloga počil rezervoar za gorivo. Dizelsko gorivo je steklo po avtocesti in se razlilo po več pasovih. 

Zaradi tega je številna vozila, ki so bila na ovinkasti cesti za tovornjakom, začelo zanašati in so trčila. Skupno je bilo v trčenju udeleženih 33 vozil.

Po navedbah policije je bilo lažje poškodovanih 28 ljudi, nekatere med njimi so prepeljali v bolnišnice. 18-letno dekle je bilo huje poškodovano in so jo s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Gradcu.

Zaradi nesreče je bila avtocesta med Gradcem in Dunajem na tem odseku več ur zaprta.

Ici
18. 08. 2025 12.01
Zanimivo bi bilo videti, kdo bo plačal to škodo. Osnovno zavarovanje tovornjaka zagotovo ne pokriva tako velike škode. To bo za udeležence še zelooo velika težava. Še posebej, če gre za tovornjak, ki ni registriran v Avstriji.
Sixten Malmerfelt
18. 08. 2025 11.49
+1
Glede na cestne zastoje in gradbišča me čudi, da ni več takšnih trčenj.
