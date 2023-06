Množično zborovanje v Pjongjangu: 'Imperialistične ZDA so uničevalke miru'

Severna Koreja je ob 73. obletnici začetka korejske vojne v Pjongjangu organizirala množično zborovanje, na katerem je obsodila "imperializem" Združenih držav in obljubila "maščevalno vojno". Na shodih, ki so potekali po vsej prestolnici, je sodelovalo približno 120.000 mladih in delavcev. Udeležili so se jih tudi sekretarji vladajoče Delavske stranke Koreje.

V prestolnici Pjongjangu so se ljudje zbrali na stadionu, korakali in z desno roko udarjali v zrak. Nekateri so držali transparente z napisi "Celotna ameriška celina je v našem strelskem območju" in "Imperialistične ZDA so uničevalke miru".

Nedeljska obletnica vojne, ki se je končala s premirjem, ne pa z mirovno pogodbo, je sledila nizu testiranj orožja v Severni Koreji, ki ima jedrsko orožje, vključno s poskusom, da bi v orbito poslala svoj prvi vojaški vohunski satelit. Ta poskus se je 31. maja končal neuspešno, vendar je Pjongjang obljubil drugi poskus izstrelitve na za zdaj še ne določen datum. Severna Koreja ima zdaj "najmočnejše absolutno orožje za kaznovanje ameriških imperialistov" in "ljudje v tej deželi gorijo z neuklonljivo voljo, da bi se maščevali sovražniku", poroča korejska tiskovna agencija KCNA. Med letošnjimi testiranji orožja je bila tudi prva medcelinska balistična raketa s trdnim gorivom, saj voditelj Kim Džong Un nadaljuje načrt za posodobitev vojske in razvoj še močnejšega orožja. Kim je krepitev zmogljivosti upravičeval kot potrebno za samoobrambo Severne Koreje in opozarjal na vojaške vaje, ki jih izvajata Južna Koreja in ZDA.

icon-expand Severnokorejski voditelj Kim Džong Un FOTO: AP