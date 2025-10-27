Mobilne hišice na Hrvaškem odslej zazidana zemljišča?

Predlog novega zakona o urejanju prostora namerava vlada obravnavati ta teden, nato pa ga bo posredovala v parlamentarno obravnavo. Minister Branko Bačić je pri tem ocenil, da bi lahko začel veljati do konca leta, poleg zakona o turistični dejavnosti pa ga je označil za najpomembnejši zakon za razvoj turizma.

Cilj zakona je preprečiti uničevanje prostora. Obstoječih zazidljivih zemljišč po njegovem sprejetju ne bo mogoče širiti, dokler na njih obstajajo neurejene površine brez osnovne infrastrukture. Etažiranje turističnih objektov pa ne bo dovoljeno, razen v območjih petzvezdičnih turističnih objektov, kjer najmanj 70 odstotkov zmogljivosti predstavljajo hoteli.

Zakon uvaja tudi nove standarde za ureditev kampov. Največji dovoljeni delež zazidanih površin v kampih povečuje z 10 na 30 odstotkov, pri čemer mobilne hišice in druge premične enote prvič uvršča med zazidana zemljišča. Zakon ohranja pogoj najmanj 40 odstotkov zelenih površin, prometne in parkirne površine pa omejuje na 30 odstotkov površin.