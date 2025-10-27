Mobilne hišice na Hrvaškem odslej zazidana zemljišča?

Predlog novega zakona o urejanju prostora namerava vlada obravnavati ta teden, nato pa ga bo posredovala v parlamentarno obravnavo. Minister Branko Bačić je pri tem ocenil, da bi lahko začel veljati do konca leta, poleg zakona o turistični dejavnosti pa ga je označil za najpomembnejši zakon za razvoj turizma.
Cilj zakona je preprečiti uničevanje prostora. Obstoječih zazidljivih zemljišč po njegovem sprejetju ne bo mogoče širiti, dokler na njih obstajajo neurejene površine brez osnovne infrastrukture. Etažiranje turističnih objektov pa ne bo dovoljeno, razen v območjih petzvezdičnih turističnih objektov, kjer najmanj 70 odstotkov zmogljivosti predstavljajo hoteli.
Zakon uvaja tudi nove standarde za ureditev kampov. Največji dovoljeni delež zazidanih površin v kampih povečuje z 10 na 30 odstotkov, pri čemer mobilne hišice in druge premične enote prvič uvršča med zazidana zemljišča. Zakon ohranja pogoj najmanj 40 odstotkov zelenih površin, prometne in parkirne površine pa omejuje na 30 odstotkov površin.
Minimalna oddaljenost zazidanih površin od morja bo 100 metrov v območjih zunaj naselij in 25 metrov znotraj naselij, kar pomeni, da bodo kampi z velikim številom mobilnih hišic morali zmanjšati zmogljivosti. Za obstoječe kampe bo veljalo osemletno prehodno obdobje, vendar ob sočasni obveznosti izboljšanja urejenosti prostora.
Osnutek predloga zakona o urejanju prostora je v javnem posvetovanju po navedbah ministrstva prejel več kot 1600 komentarjev ter vzbudil veliko pozornost strokovne in širše javnosti. Najglasneješe so v medijih kritike glede načrtovanih sprememb v kampih, zlasti v delu, ki mobilne hišice uvršča med zazidana zemljišča, namesto med opremo v kampu, kot velja zdaj.
Hrvaška gradbena inšpekcija je sredi leta za gradbene objekte že razglasila več deset mobilnih hišic v enem od kampov na otoku Murter in odločila, da jih je treba odstraniti. Stroka je takrat opozorila, da gre za nevaren precedens, ki bi lahko imel dramatične posledice za poslovanje celotnega kamping sektorja na Hrvaškem, saj bi bilo po takšni razlagi v prekršku več sto kampov.
