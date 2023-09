Mobilni telefoni v šolah? Hrvaška in Belgija vse glasneje o njihovi prepovedi

Na Hrvaškem prepovedi uporabe mobilnih telefonov v šolah prikimava več kot 85 odstotkov učiteljev. Prepoved podpira tudi dobra polovica petošolcev in tretjina sedmošolcev. Ker mobilni telefoni, tablice in pametne ure motijo pouk in zbranost učencev, obenem pa se šolarji manj pogovarjajo in družijo, so številne hrvaške šole že prepovedale uporabo tovrstnih naprav. A da bi to storili tudi na nacionalni ravni, na ministrstvu za izobraževanje trenutno ne razmišljajo. O prepovedi pa medtem vse glasneje razpravljajo tudi v Belgiji.