Tujina

Mobilne hiške gradbenega dovoljenja ne potrebujejo, a ob obali jih ne bo več

Zagreb, 17. 12. 2025 12.13

Avtor:
STA N.L.
Ob obali po novem ne bo smel stati noben objekt.

Mobilne hišice na Hrvaškem ostajajo opredeljene kot premični objekti, za njihovo postavitev pa ni potrebno gradbeno, temveč le lokacijsko dovoljenje, določa novi zakon o prostorski ureditvi, ki ga je sprejel sabor. Minimalna oddaljenost zazidljivih površin od morja bo po novem zakonu 100 metrov v območjih zunaj naselij in 25 metrov znotraj naselij.

Hrvaško javnost je v juniju razburil primer enega od kampov na otoku Murter, kjer je gradbena inšpekcija za gradbene objekte razglasila več deset mobilnih hišic. Ker mobilne hišice niso imele gradbenega dovoljenja, je odredila njihovo odstranitev.

Novi zakon o prostorski ureditvi, ki začne veljati 1. januarja, pa mobilne hišice opredeljuje kot modularno-montažne premične hišice, za postavitev katerih ni potrebno gradbeno dovoljenje, prav tako ne glavni projekt, temveč zanje zadostuje lokacijsko dovoljenje.

Zakon določa tudi, da v kampih znotraj naselij v pasu 25 metrov od obale ne sme biti nobenih objektov niti mobilnih hišic. Zunaj tega pasu jih je mogoče postavljati, a do največ 30 odstotkov pozidanosti kampa.

V primeru kampov zunaj naselja se mobilnih hišic ne sme postavljati znotraj 100 metrov od obalne črte.

Mobilnih hišk tik ob obali ne bo več.
Mobilnih hišk tik ob obali ne bo več.
FOTO: Shutterstock

Kampi z velikim številom mobilnih hišic bodo morali glede na te zakonske določbe zmanjšati zmogljivosti, za prilagoditev pa imajo pet let časa.

Zakon o prostorskem urejanju prinaša tudi skoraj popolno prepoved etažiranja turističnih objektov. Izjema so območja hotelov visoke kategorije, kjer pa mora biti najmanj 70 odstotkov nastanitvenih kapacitet v hotelih, do 30 odstotkov pa v drugih nastanitvenih enotah.

Etažiranje bo mogoče šele po izdaji uporabnega dovoljenja za celotno cono, vse etažirane enote pa morajo ostati v funkciji turizma.

Sabor je poleg zakona o prostorski ureditvi v ponedeljek sprejel tudi zakon o energetski učinkovitosti in zakon o gradnji, namen vseh treh zakonov pa je predvsem pospešiti in poenostaviti gradnjo nepremičnin za dostopno bivanje.

Sumljiva smrt v Moskvi, umrl predstavnik srbskega orožarskega podjetja

Na Hrvaškem potrjena kuga drobnice

Primer Nepalca z gobavostjo na Hrvaškem sprožil zdravstvene ukrepe

bibaleze
