Mobilne hiške gradbenega dovoljenja ne potrebujejo, a ob obali jih ne bo več

Hrvaško javnost je v juniju razburil primer enega od kampov na otoku Murter, kjer je gradbena inšpekcija za gradbene objekte razglasila več deset mobilnih hišic. Ker mobilne hišice niso imele gradbenega dovoljenja, je odredila njihovo odstranitev.

Novi zakon o prostorski ureditvi, ki začne veljati 1. januarja, pa mobilne hišice opredeljuje kot modularno-montažne premične hišice, za postavitev katerih ni potrebno gradbeno dovoljenje, prav tako ne glavni projekt, temveč zanje zadostuje lokacijsko dovoljenje.

Zakon določa tudi, da v kampih znotraj naselij v pasu 25 metrov od obale ne sme biti nobenih objektov niti mobilnih hišic. Zunaj tega pasu jih je mogoče postavljati, a do največ 30 odstotkov pozidanosti kampa.

V primeru kampov zunaj naselja se mobilnih hišic ne sme postavljati znotraj 100 metrov od obalne črte.